Оккупанты пытаются занять позиции на Днепровских островах, но почти все они находятся под огневым контролем украинских военных, - Силы обороны Юга

Российские войска пытаются высадиться на островах в устье Днепра на Херсонщине, закрепиться и попытаться занять, предположительно, плацдарм на правом берегу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Сегодня подавляющее большинство, почти все эти острова (Днепровские острова - ред.) находятся под огневым контролем Сил обороны Украины, однако враг пытается высадиться на эти острова, закрепиться, чтобы потом дальше проводить действия для того, чтобы попытаться занять, вероятно, плацдарм на правом берегу", - сказал он.

Однако Волошин отметил, что сейчас попытки оккупантов высадиться на острова и осуществить там форсирование определенного пролива терпят поражение из-за Сил обороны, но враг постоянно ищет проходы.

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"В основном это острова Казацкий, Круглик. Несколько дней подряд враг пытается возле разрушенных Антоновских мостов попытаться провести разведывательные действия, однако Силы обороны Херсона отражают все эти попытки", - сказал он.

Кроме того Волошин рассказал, что оккупанты из Севастополя в начале осени перебазировали дивизион речных катеров, которые участвуют в том, чтобы не дать Силам обороны занять позиции на Кинбурнской и Тендровской Косах.

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