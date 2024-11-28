Оккупанты пытаются занять позиции на Днепровских островах, но почти все они находятся под огневым контролем украинских военных, - Силы обороны Юга
Российские войска пытаются высадиться на островах в устье Днепра на Херсонщине, закрепиться и попытаться занять, предположительно, плацдарм на правом берегу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"Сегодня подавляющее большинство, почти все эти острова (Днепровские острова - ред.) находятся под огневым контролем Сил обороны Украины, однако враг пытается высадиться на эти острова, закрепиться, чтобы потом дальше проводить действия для того, чтобы попытаться занять, вероятно, плацдарм на правом берегу", - сказал он.
Однако Волошин отметил, что сейчас попытки оккупантов высадиться на острова и осуществить там форсирование определенного пролива терпят поражение из-за Сил обороны, но враг постоянно ищет проходы.
"В основном это острова Казацкий, Круглик. Несколько дней подряд враг пытается возле разрушенных Антоновских мостов попытаться провести разведывательные действия, однако Силы обороны Херсона отражают все эти попытки", - сказал он.
Кроме того Волошин рассказал, что оккупанты из Севастополя в начале осени перебазировали дивизион речных катеров, которые участвуют в том, чтобы не дать Силам обороны занять позиции на Кинбурнской и Тендровской Косах.
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