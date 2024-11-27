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Новости Война
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Ситуация в районе Антоновского моста обострилась, но без угрозы форсирования россиянами Днепра, - Силы обороны юга

Дніпро

В районе Антоновского моста (соединяющего Херсон с левобережьем), российские оккупационные войска отрабатывают форсировочные действия малыми группами пехоты. О большом форсировании врагом водной преграды речь пока не идет.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они тренируются... но это форсировочные действия малых групп пехоты в составе до отделения. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Они пытаются, скажем так, как на суше они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно то же самое они попытаются делать и в этой речной зоне, островной зоне Днепра", - отметил Волошин.

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По его словам, сейчас идут ожесточенные бои за остров Круглик и возле Антоновского моста, где враг прощупывает оборону украинских войск.

"За последние 2-3 недели именно в этом районе обострилась ситуация, потому что ежедневно мы там отмечаем по несколько боевых столкновений. Но будут ли они форсировать большими силами Днепр - я думаю, что нет. Потому что операция по форсированию водной преграды - это довольно сложная операция, к которой привлекается немало сил и средств, и эти силы и средства наша разведка заметила бы. Поэтому хочу успокоить, что о большом форсировании пока речь не идет", - отметил Волошин.

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Автор: 

Херсон (2802) Волошин Владислав (62) Силы обороны юга (300)


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закидати минами...але...
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27.11.2024 17:43 Ответить
Довбню ,не для того кацапи в листопаді 2022 року відійшли на лівий берег Дніпра ,щоб знов форсувати його ,ще й підірвали за собою Антонівський міст ,дістав вже цей штабний стратєг Волошин.
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27.11.2024 18:42 Ответить
То що б не було, як через Оскіл біля Дврічне-Новомлинськ - "...неочікувано на малих плавзасобах.." висадилися на лівому березі.
Якщо попруть через Дніпро, не встигнемо схаменутися, як орки попруть в т.ч. на Кривий Ріг. В районі напроти Херсона москалів дуже дофіга.
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27.11.2024 18:43 Ответить
"своєї Дніпровської флотилії"?! А в нас є Тихоокеанська? Чи вони з Білосрусі приплили повз Київ? Щось Волошин таким діловим тоном це каже.
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27.11.2024 21:01 Ответить
 
 