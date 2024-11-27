Ситуация в районе Антоновского моста обострилась, но без угрозы форсирования россиянами Днепра, - Силы обороны юга
В районе Антоновского моста (соединяющего Херсон с левобережьем), российские оккупационные войска отрабатывают форсировочные действия малыми группами пехоты. О большом форсировании врагом водной преграды речь пока не идет.
Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они тренируются... но это форсировочные действия малых групп пехоты в составе до отделения. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Они пытаются, скажем так, как на суше они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно то же самое они попытаются делать и в этой речной зоне, островной зоне Днепра", - отметил Волошин.
По его словам, сейчас идут ожесточенные бои за остров Круглик и возле Антоновского моста, где враг прощупывает оборону украинских войск.
"За последние 2-3 недели именно в этом районе обострилась ситуация, потому что ежедневно мы там отмечаем по несколько боевых столкновений. Но будут ли они форсировать большими силами Днепр - я думаю, что нет. Потому что операция по форсированию водной преграды - это довольно сложная операция, к которой привлекается немало сил и средств, и эти силы и средства наша разведка заметила бы. Поэтому хочу успокоить, что о большом форсировании пока речь не идет", - отметил Волошин.
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Якщо попруть через Дніпро, не встигнемо схаменутися, як орки попруть в т.ч. на Кривий Ріг. В районі напроти Херсона москалів дуже дофіга.