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Новости Война
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Оккупанты накопили определенное количество штурмовой пехоты на Времевском направлении, чтобы вклиниться в нашу оборону, - Силы обороны Юга

Окупанти накопичили сили, щоб вклинитись у нашу оборону на Времівському напрямку

Военные РФ активизировали свои штурмовые действия на Времевском направлении и накопили определенное количество штурмовой пехоты, однако не столько для наступления, сколько для того, чтобы глубже вклиниваться в нашу оборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Враг активизировал (на Времевском направлении. - Ред.) свои штурмовые действия небольших малых групп штурмовой пехоты. Он проводит их при поддержке иногда боевых бронированных машин, при поддержке бронегрупп, и действительно враг на этом направлении накопил определенное количество штурмовой пехоты. Но это не столько, чтобы осуществить какое-то наступление. Это для того, чтобы постоянно продолжать штурмовые действия, пытаться все глубже и глубже вклиниваться в нашу оборону, пытаться занять наши позиции. Но Силы обороны Украины в основном отбивают все эти штурмы и пытаются выровнять линию боевого соприкосновения", - пояснил Волошин.

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Он добавил, что враг ежесуточно проводит здесь около 20 штурмов и "всеми силами рвется к Великой Новоселке - крупнейшему населенному пункту, который в той местности есть, чтобы взять под контроль полностью Донецкую область".

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются прорваться на юге Донецкой области. Речь идет о Приднепровском направлении, где оккупанты активно проводят разведку боем, чтобы выявить позиции украинских защитников и готовятся к штурмовым действиям.

Оккупанты накопили силы, чтобы вклиниться в нашу оборону на Времевском направлении

Автор: 

Волошин Владислав (62) Силы обороны юга (300)


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А як що бачите скупчення ворога, то чому не вдарити ракетами та дронами по них. А не пуляти їх, по територіям рашки.
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27.11.2024 18:24 Ответить
 
 