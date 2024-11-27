Окупанти накопичили певну кількість штурмової піхоти на Времівському напрямку, щоб вклинитись у нашу оборону, - Сили оборони Півдня

Військові РФ активізували свої штурмові дії на Времівському напрямку і накопичили певну кількість штурмової піхоти, однак не стільки для наступу, скільки для того, щоб глибше вклинюватися в нашу оборону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Ворог активізував (на Времівському напрямку. – Ред.) свої штурмові дії невеликих малих груп штурмової піхоти. Він проводить їх за підтримки інколи бойових броньованих машин, за підтримки бронегруп, і дійсно ворог на цьому напрямку накопичив певну кількість штурмової піхоти. Але це не стільки, щоб здійснити якийсь наступ. Це для того, щоб постійно продовжувати штурмові дії, намагатися все глибше і глибше вклинюватися в нашу оборону, намагатися зайняти наші позиції. Але Сили оборони України в основному відбивають всі ці штурми і намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення", - пояснив Волошин.

Також читайте: Війська РФ накопичують сили в районі Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро, - Сили оборони Півдня

Він додав, що ворог щодоби проводить тут близько 20 штурмів та "усіма силами рветься до Великої Новосілки - найбільшого населеного пункту, який в тій місцевості є, щоб взяти під контроль повністю Донецьку область".

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються прорватися на півдні Донецької області. Йдеться про Придніпровський напрямок, де окупанти активно проводять розвідку боєм, щоб виявити позиції українських захисників і готуються до штурмових дій.

Окупанти накопичили сили, щоб вклинитись у нашу оборону на Времівському напрямку