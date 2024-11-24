Окупанти готуються до посилення наступу на півдні Донецької області, - Сили оборони Півдня

Російські загарбники намагаються прорватися на півдні Донецької області. Йдеться про Придніпровський напрямок, де окупанти активно проводять розвідку боєм, щоб виявити позиції українських захисників і готуються до штурмових дій.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Армія.Інформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається прорватися до півдня Донецької області, там де стик Донецької й Дніпропетровської областей; де знаходиться один із найбільших в цьому районі населених пунктів - Велика Новосілка", - розповів Волошин.

За словами речника, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій і є велика ймовірність, що він почне штурмові дії, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ.

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"Це невеликі групи піхоти, які проводять заняття саме зі штурмових дій. Крім того, на даних напрямках ворог перекидає боєкомплект, проводить повітряну розвідку, застосовуючи БПЛА, інженерну розвідку, маршрутів висування… Крім того, ворог активно на цих напрямках намагається уразити раніше вивідані… і вивідує, де стоять наші вогневі засоби, намагається їх подавити й знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії",- сказав Волошин.

На Времівському напрямку ворог застосовує техніку, зокрема, броньовану. За позавчорашній день бійці ЗСУ знищили 4 ворожих танки й близько півтора десятка бойових броньованих машин, розповів речник Сил оборони.

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