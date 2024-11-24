Оккупанты готовятся к усилению наступления на юге Донецкой области, - Силы обороны Юга

Российские захватчики пытаются прорваться на юге Донецкой области. Речь идет о Приднепровском направлении, где оккупанты активно проводят разведку боем, чтобы выявить позиции украинских защитников и готовятся к штурмовым действиям.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, пишет "Армия.Информ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается прорваться к югу Донецкой области, там где стык Донецкой и Днепропетровской областей; где находится один из крупнейших в этом районе населенных пунктов - Великая Новоселка", - рассказал Волошин.

По словам спикера, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг готовится к проведению штурмовых действий и есть большая вероятность, что он начнет штурмовые действия, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ.

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"Это небольшие группы пехоты, которые проводят занятия именно по штурмовым действиям. Кроме того, на данных направлениях враг перебрасывает боекомплект, проводит воздушную разведку, применяя БПЛА, инженерную разведку, маршрутов выдвижения... Кроме того, враг активно на этих направлениях пытается поразить ранее разведанные... и выведывает, где стоят наши огневые средства, пытается их подавить и уничтожить для того, чтобы было проще им вести штурмовые действия",- сказал Волошин.

На Времевском направлении враг применяет технику, в частности, бронированную. За позавчерашний день бойцы ВСУ уничтожили 4 вражеских танка и около полутора десятков боевых бронированных машин, рассказал спикер Сил обороны.

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