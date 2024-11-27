УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11129 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 260 4

Ситуація в районі Антонівського мосту загострилась, але без загрози форсування росіянами Дніпра, - Сили оборони півдня

Дніпро

В районі Антонівського мосту (що з'єднує Херсон із лівобережжям), російські окупаційні війська відпрацьовують форсувальні дії малими групами піхоти. Про велике форсування ворогом водної перешкоди наразі не йдеться.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони тренуються... але це форсувальні дії малих груп піхоти в складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра", - зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти накопичили певну кількість штурмової піхоти на Времівському напрямку, щоб вклинитись у нашу оборону, - Сили оборони Півдня

За його словами, наразі точаться запеклі бої за острів Круглик і біля Антонівського мосту, де ворог промацує оборону українських військ.

"За останні 2-3 тижні саме в цьому районі загострилась ситуація, тому що щодня ми там відзначаємо по декілька бойових зіткнень. Але чи форсуватимуть вони великими силами Дніпро - я думаю, що ні. Тому що операція з форсування водної перешкоди - це доволі складна операція, до якої залучається чимало сил і засобів, і ці сили і засоби наша розвідка помітила б. Тому хочу заспокоїти, що про велике форсування наразі мова не йде", - зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ накопичують сили в районі Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро, - Сили оборони Півдня

Автор: 

Херсон (3326) Сили оборони півдня (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
закидати минами...але...
показати весь коментар
27.11.2024 17:43 Відповісти
Довбню ,не для того кацапи в листопаді 2022 року відійшли на лівий берег Дніпра ,щоб знов форсувати його ,ще й підірвали за собою Антонівський міст ,дістав вже цей штабний стратєг Волошин.
показати весь коментар
27.11.2024 18:42 Відповісти
То що б не було, як через Оскіл біля Дврічне-Новомлинськ - "...неочікувано на малих плавзасобах.." висадилися на лівому березі.
Якщо попруть через Дніпро, не встигнемо схаменутися, як орки попруть в т.ч. на Кривий Ріг. В районі напроти Херсона москалів дуже дофіга.
показати весь коментар
27.11.2024 18:43 Відповісти
"своєї Дніпровської флотилії"?! А в нас є Тихоокеанська? Чи вони з Білосрусі приплили повз Київ? Щось Волошин таким діловим тоном це каже.
показати весь коментар
27.11.2024 21:01 Відповісти
 
 