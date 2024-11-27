Ситуація в районі Антонівського мосту загострилась, але без загрози форсування росіянами Дніпра, - Сили оборони півдня

В районі Антонівського мосту (що з'єднує Херсон із лівобережжям), російські окупаційні війська відпрацьовують форсувальні дії малими групами піхоти. Про велике форсування ворогом водної перешкоди наразі не йдеться.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони тренуються... але це форсувальні дії малих груп піхоти в складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра", - зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти накопичили певну кількість штурмової піхоти на Времівському напрямку, щоб вклинитись у нашу оборону, - Сили оборони Півдня

За його словами, наразі точаться запеклі бої за острів Круглик і біля Антонівського мосту, де ворог промацує оборону українських військ.

"За останні 2-3 тижні саме в цьому районі загострилась ситуація, тому що щодня ми там відзначаємо по декілька бойових зіткнень. Але чи форсуватимуть вони великими силами Дніпро - я думаю, що ні. Тому що операція з форсування водної перешкоди - це доволі складна операція, до якої залучається чимало сил і засобів, і ці сили і засоби наша розвідка помітила б. Тому хочу заспокоїти, що про велике форсування наразі мова не йде", - зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ накопичують сили в районі Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро, - Сили оборони Півдня