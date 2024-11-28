В Финляндии появится предприятие по производству беспилотников, которое будет производить дроны для Украины и ЕС
Финская группа оборонных и безопасностных технологий Summa Defense Ltd основывает предприятие по производству беспилотников в Финляндии в сотрудничестве со своими украинскими партнерами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании Summa Defence.
"Целью нового завода является быстрое расширение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также запуск их серийного производства в Финляндии и Европе",- говорится в сообщении.
Старт массового выпуска дронов запланирован на первую половину 2025 года.
"Спрос на беспилотные технологии и производственные возможности высокий. Дроны будут поставляться не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО. Они станут важным элементом гражданских, оборонных и охранных систем", - отметил генеральный директор Summa Defence Ltd Юсси Холопайнен,
Для реализации проекта Summa Defence создает дочернюю компанию Summa Drones Ltd, которая возглавит совместное предприятие с украинскими партнерами. Среди участников украинской стороны - компании Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Производство будет включать не только воздушные, но и наземные и морские беспилотники.
Создание завода в Финляндии рассматривается как стратегическая инвестиция, направленная на укрепление надежности поставок беспилотных систем как в Украине, так и на международной арене.
"Дроны уже доказали свою стратегическую значимость в Украине, играя ключевую роль в защите критической инфраструктуры, а также в спасательных операциях. Новое производство повысит устойчивость цепочек поставок", - добавил Холопайнен.
Напомним, семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.
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Тільки б цаккапи не нанесли удар., бо там близенько