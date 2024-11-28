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Новости Война
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БПЛА зафиксирован на Киевщине: работает ПВО

РФ знову запустила БПЛА на Київщину

Российские войска снова осуществили пуск ударных БПЛА, которые сейчас зафиксированы на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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Автор: 

Киевская область (4114) Шахед (936)


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