Со следующего года на поле боя появится гораздо больше роботизированных комплексов, чтобы сохранить жизнь военных, - Павлюк

Со следующего года украинское войско существенно увеличит применение на поле боя роботизированных систем, чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье наших защитников.

Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Применение беспилотных наземных комплексов подразделениями Сухопутных войск стремительно развивается и масштабируется. Если в начале полномасштабной агрессии наземные комплексы находились лишь в нескольких воинских частях и преимущественно выполняли задачи логистического обеспечения, то сегодня наземные комплексы как средство выполнения всего спектра боевых и специальных задач выходят на такой же уровень важности, как авиационные комплексы. Сухопутные войска стремятся увеличить применение беспилотных систем в целом для максимального сохранения жизни и здоровья личного состава", - рассказал Павлюк.

Командующий Сухопутных войск отметил, что беспилотные наземные комплексы будут внедряться по двум направлениям.

"Первый - это роботизация имеющихся подразделений для улучшения их эффективности и наращивания возможностей по выполнению боевых и специальных задач. Второй - создание отдельных подразделений беспилотных наземных комплексов, которые будут выполнять задачи так называемых Центров компетенции по применению, технической поддержке и развитию наземных комплексов", - пояснил Павлюк.

Он подчеркнул, что в 2025 году предполагается ввести в состав воинских частей специальные дополнительные подразделения, которые будут руководить работой беспилотных наземных комплексов. Также продолжается работа по созданию надежной системы связи и управления, чтобы обеспечить непрерывное и одновременное применение всех имеющихся беспилотных средств в подразделении - как наземных, так и воздушных.

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Павлюк отметил, что с учетом возрастающей роли беспилотных систем на поле боя с 1 ноября внесены изменения в программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которую проходят военнослужащие.

"В последнюю, четвертую, редакцию программы были внесены новые элементы подготовки. Война постоянно меняется, и мы должны готовить военнослужащих с учетом этих изменений. Например, с 1 ноября рекруты активно изучают противодействие БпЛА, РЭБ, оборудование и маскировку позиций. Среди новых упражнений - сбивание БпЛА с помощью помпового ружья. Новобранцы отрабатывают его по имитированному дрону. То есть по цели, которая прикреплена к реальному беспилотнику. На рекрутов делают имитационные сбросы с дронов, чтобы они привыкали к реалиям современной войны и, что очень важно, понимали, как этому противодействовать", - рассказал Павлюк.

Также, по словам командующего Сухопутных войск, в ближайшее время увеличится количество инструкторов. В частности, в Центре подготовки сержантского состава, который готовит инструкторов для Сухопутных войск, одновременно будут проходить подготовку вдвое больше военнослужащих, чем сейчас.