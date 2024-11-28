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Новости Война
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Со следующего года на поле боя появится гораздо больше роботизированных комплексов, чтобы сохранить жизнь военных, - Павлюк

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк

Со следующего года украинское войско существенно увеличит применение на поле боя роботизированных систем, чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье наших защитников.

Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Применение беспилотных наземных комплексов подразделениями Сухопутных войск стремительно развивается и масштабируется. Если в начале полномасштабной агрессии наземные комплексы находились лишь в нескольких воинских частях и преимущественно выполняли задачи логистического обеспечения, то сегодня наземные комплексы как средство выполнения всего спектра боевых и специальных задач выходят на такой же уровень важности, как авиационные комплексы. Сухопутные войска стремятся увеличить применение беспилотных систем в целом для максимального сохранения жизни и здоровья личного состава", - рассказал Павлюк.

Командующий Сухопутных войск отметил, что беспилотные наземные комплексы будут внедряться по двум направлениям.

"Первый - это роботизация имеющихся подразделений для улучшения их эффективности и наращивания возможностей по выполнению боевых и специальных задач. Второй - создание отдельных подразделений беспилотных наземных комплексов, которые будут выполнять задачи так называемых Центров компетенции по применению, технической поддержке и развитию наземных комплексов", - пояснил Павлюк.

Он подчеркнул, что в 2025 году предполагается ввести в состав воинских частей специальные дополнительные подразделения, которые будут руководить работой беспилотных наземных комплексов. Также продолжается работа по созданию надежной системы связи и управления, чтобы обеспечить непрерывное и одновременное применение всех имеющихся беспилотных средств в подразделении - как наземных, так и воздушных.

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Павлюк отметил, что с учетом возрастающей роли беспилотных систем на поле боя с 1 ноября внесены изменения в программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которую проходят военнослужащие.

"В последнюю, четвертую, редакцию программы были внесены новые элементы подготовки. Война постоянно меняется, и мы должны готовить военнослужащих с учетом этих изменений. Например, с 1 ноября рекруты активно изучают противодействие БпЛА, РЭБ, оборудование и маскировку позиций. Среди новых упражнений - сбивание БпЛА с помощью помпового ружья. Новобранцы отрабатывают его по имитированному дрону. То есть по цели, которая прикреплена к реальному беспилотнику. На рекрутов делают имитационные сбросы с дронов, чтобы они привыкали к реалиям современной войны и, что очень важно, понимали, как этому противодействовать", - рассказал Павлюк.

Также, по словам командующего Сухопутных войск, в ближайшее время увеличится количество инструкторов. В частности, в Центре подготовки сержантского состава, который готовит инструкторов для Сухопутных войск, одновременно будут проходить подготовку вдвое больше военнослужащих, чем сейчас.

Автор: 

беспилотник (3529) робот (51) ВСУ (6543) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+6
А де сто ракет про яки розповідав зеленський місяц тому. Теж на 2025, чи 2026, чи це як завжди піздёж від лоха.
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28.11.2024 17:13
+5
Та воно і видно як у кожному людному місті по вулицям ходять синьо-зелені технологічні інженери і ловлять майбутніх роботизованих комплексів у буси.
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28.11.2024 17:11
+3
Так хто ж лікар , що ті хто проголосували по приколу у 2019 не хочуть захищати свою помилку 2019
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28.11.2024 17:14
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Та воно і видно як у кожному людному місті по вулицям ходять синьо-зелені технологічні інженери і ловлять майбутніх роботизованих комплексів у буси.
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28.11.2024 17:11 Ответить
Так хто ж лікар , що ті хто проголосували по приколу у 2019 не хочуть захищати свою помилку 2019
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28.11.2024 17:14 Ответить
Можливо ... колись ... але це не точно
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28.11.2024 17:12 Ответить
Давно тебе не було,слуга урода..
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28.11.2024 18:02 Ответить
А де сто ракет про яки розповідав зеленський місяц тому. Теж на 2025, чи 2026, чи це як завжди піздёж від лоха.
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28.11.2024 17:13 Ответить
Годують завтраками - нам би в цьому році вистояти
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28.11.2024 17:14 Ответить
Такі чесні очі не можуть брехати)))
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28.11.2024 17:19 Ответить
Таких же "качественных" как и мины?
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28.11.2024 17:30 Ответить
А комунізм не наступить?
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28.11.2024 17:31 Ответить
щоб максимально зберегти життя і здоров'я наших захисників.

Бо захисників уже не буде.
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28.11.2024 17:31 Ответить
Млять за три роки війни у ЗСУ зявились тільки браковані міни.
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28.11.2024 17:35 Ответить
18-ти річні механізовані роботи для захисту прокурорів інвалідів.
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28.11.2024 18:10 Ответить
Та після інженерних споруд військовим і поставка великої кількості "біжутерії", яка має сходство з мінами, то краще слугам і прислугам слугоригам помовчати і не дратувати людей.
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28.11.2024 19:11 Ответить
Ще одне циркове , викрутки й саморізи головне накупляй а не покради,дроновод ти бубочкин.
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28.11.2024 21:25 Ответить
 
 