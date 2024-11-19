С начала полномасштабного вторжения численность Сухопутных войск ВСУ выросла втрое, - Павлюк

Вдвое возросло количество воинских частей и на 70% увеличилось число учебных частей в Сухопутных войсках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Численность Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с начала широкомасштабного вторжения России увеличилась втрое. Ощутимо изменился и качественный состав. Например, чуть более чем в 3 раза выросло количество офицеров, офицеров-контрактников стало больше на 20%, почти в 6 раз увеличилась численность лиц рядового, сержантского состава", - сообщил Павлюк.

Кроме того, по его словам, на треть увеличилось количество курсантов, которые проходят подготовку в высших военных учебных заведениях Командования Сухопутных войск, а численность женщин выросла на 30%.

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