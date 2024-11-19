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С начала полномасштабного вторжения численность Сухопутных войск ВСУ выросла втрое, - Павлюк

Сухопутні війська ЗСУ

Вдвое возросло количество воинских частей и на 70% увеличилось число учебных частей в Сухопутных войсках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Численность Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с начала широкомасштабного вторжения России увеличилась втрое. Ощутимо изменился и качественный состав. Например, чуть более чем в 3 раза выросло количество офицеров, офицеров-контрактников стало больше на 20%, почти в 6 раз увеличилась численность лиц рядового, сержантского состава", - сообщил Павлюк.

Кроме того, по его словам, на треть увеличилось количество курсантов, которые проходят подготовку в высших военных учебных заведениях Командования Сухопутных войск, а численность женщин выросла на 30%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 1000 дней назад началось широкомасштабное вторжение России в Украину: обращение Вооруженных Сил Украины

Автор: 

ВСУ (6547) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+5
Цікаво а фіни у свою війну трубили на весь світ, що вони всіх чоловіків мобілізували ? Ну, щоб залякати мільйону армію сталіна чи самого сталіна . Стало зрозуміло вже всім - Україною керують безвідповідальні бовдури, які навчились ляпати язиком, щоб ворог знав з перших вуст все, що його цікавить.
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19.11.2024 10:11
+4
І при цьому стабільно відступаємо. Щось тут не так з керуванням армією..
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19.11.2024 10:10
+2
В цій війні кацапський розвідці тупо нема шо робити.
Просто читай українські газети...
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19.11.2024 10:14
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Чисельність Сухопутних сил зросла втричі - а на передку?
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19.11.2024 10:09 Ответить
І при цьому стабільно відступаємо. Щось тут не так з керуванням армією..
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19.11.2024 10:10 Ответить
Крімльовській курсант знає,що робить.
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19.11.2024 10:15 Ответить
Треба дивитись глибше й ширше. Хто призначає на це керування ЗСУ ? Мабуть, все ж ті, які не можуть керувати й країною. І все що вони не роблять, залишається лише .... на відео та папірцях ... перемоги !
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19.11.2024 11:14 Ответить
Цікаво а фіни у свою війну трубили на весь світ, що вони всіх чоловіків мобілізували ? Ну, щоб залякати мільйону армію сталіна чи самого сталіна . Стало зрозуміло вже всім - Україною керують безвідповідальні бовдури, які навчились ляпати язиком, щоб ворог знав з перших вуст все, що його цікавить.
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19.11.2024 10:11 Ответить
Так мууууудрий нарід вибрав випердиша Бені КАЛ.омойського, квартального блазьня і його коМАНДУ. Ось і вся відповідь на ваше запитання.
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19.11.2024 10:42 Ответить
Сарказм ваш не сприймаю. Бо народ не може бути цілком мудрим. Мудреців народ народжує. І негідників також. Але в більшості народ такий, як його виховували батьки та вчила влада. А хто 80 років вчив наш український народ ? І як ? Якими засобами ? Тому нарід швидко не міняється. Швидко міняють лише обставини. Та лихо. Подивимось далі як подіяло лихо на молоде покоління !
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19.11.2024 11:10 Ответить
В цій війні кацапський розвідці тупо нема шо робити.
Просто читай українські газети...
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19.11.2024 10:14 Ответить
Так а где все эти люди?
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20.11.2024 00:06 Ответить
 
 