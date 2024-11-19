З початку повномасштабного вторгнення чисельність Сухопутних військ ЗСУ зросла втричі, - Павлюк

Вдвічі зросла кількість військових частин і на 70% збільшилось число навчальних частин в Сухопутних військах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це е в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Чисельність Сухопутних військ Збройних сил України з початку широкомасштабного вторгнення Росії збільшилась втричі. Відчутно змінився і якісний склад. Наприклад, трохи більш ніж у 3 рази зросла кількість офіцерів, офіцерів-контрактників стало більше на 20%, майже в 6 разів збільшилась чисельність осіб рядового, сержантського складу", - повідомив Павлюк.

Крім того, за його словами, на третину збільшилась кількість курсантів, які проходять підготовку у вищих військових навчальних закладах Командування Сухопутних військ, а чисельність жінок зросла на 30%.

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