З початку повномасштабного вторгнення чисельність Сухопутних військ ЗСУ зросла втричі, - Павлюк
Вдвічі зросла кількість військових частин і на 70% збільшилось число навчальних частин в Сухопутних військах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це е в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"Чисельність Сухопутних військ Збройних сил України з початку широкомасштабного вторгнення Росії збільшилась втричі. Відчутно змінився і якісний склад. Наприклад, трохи більш ніж у 3 рази зросла кількість офіцерів, офіцерів-контрактників стало більше на 20%, майже в 6 разів збільшилась чисельність осіб рядового, сержантського складу", - повідомив Павлюк.
Крім того, за його словами, на третину збільшилась кількість курсантів, які проходять підготовку у вищих військових навчальних закладах Командування Сухопутних військ, а чисельність жінок зросла на 30%.
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