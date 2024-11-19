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Новини
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З початку повномасштабного вторгнення чисельність Сухопутних військ ЗСУ зросла втричі, - Павлюк

Сухопутні війська ЗСУ

Вдвічі зросла кількість військових частин і на 70% збільшилось число навчальних частин в Сухопутних військах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це е в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Чисельність Сухопутних військ Збройних сил України з початку широкомасштабного вторгнення Росії збільшилась втричі. Відчутно змінився і якісний склад. Наприклад, трохи більш ніж у 3 рази зросла кількість офіцерів, офіцерів-контрактників стало більше на 20%, майже в 6 разів збільшилась чисельність осіб рядового, сержантського складу", - повідомив Павлюк.

Крім того, за його словами, на третину збільшилась кількість курсантів, які проходять підготовку у вищих військових навчальних закладах Командування Сухопутних військ, а чисельність жінок зросла на 30%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1000 днів тому почалось широкомасштабне вторгнення Росії в Україну: звернення Збройних Сил України

Автор: 

ЗСУ (7536) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+5
Цікаво а фіни у свою війну трубили на весь світ, що вони всіх чоловіків мобілізували ? Ну, щоб залякати мільйону армію сталіна чи самого сталіна . Стало зрозуміло вже всім - Україною керують безвідповідальні бовдури, які навчились ляпати язиком, щоб ворог знав з перших вуст все, що його цікавить.
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19.11.2024 10:11
+4
І при цьому стабільно відступаємо. Щось тут не так з керуванням армією..
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19.11.2024 10:10
+2
В цій війні кацапський розвідці тупо нема шо робити.
Просто читай українські газети...
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19.11.2024 10:14
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Чисельність Сухопутних сил зросла втричі - а на передку?
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19.11.2024 10:09 Відповісти
І при цьому стабільно відступаємо. Щось тут не так з керуванням армією..
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19.11.2024 10:10 Відповісти
Крімльовській курсант знає,що робить.
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19.11.2024 10:15 Відповісти
Треба дивитись глибше й ширше. Хто призначає на це керування ЗСУ ? Мабуть, все ж ті, які не можуть керувати й країною. І все що вони не роблять, залишається лише .... на відео та папірцях ... перемоги !
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19.11.2024 11:14 Відповісти
Цікаво а фіни у свою війну трубили на весь світ, що вони всіх чоловіків мобілізували ? Ну, щоб залякати мільйону армію сталіна чи самого сталіна . Стало зрозуміло вже всім - Україною керують безвідповідальні бовдури, які навчились ляпати язиком, щоб ворог знав з перших вуст все, що його цікавить.
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19.11.2024 10:11 Відповісти
Так мууууудрий нарід вибрав випердиша Бені КАЛ.омойського, квартального блазьня і його коМАНДУ. Ось і вся відповідь на ваше запитання.
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19.11.2024 10:42 Відповісти
Сарказм ваш не сприймаю. Бо народ не може бути цілком мудрим. Мудреців народ народжує. І негідників також. Але в більшості народ такий, як його виховували батьки та вчила влада. А хто 80 років вчив наш український народ ? І як ? Якими засобами ? Тому нарід швидко не міняється. Швидко міняють лише обставини. Та лихо. Подивимось далі як подіяло лихо на молоде покоління !
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19.11.2024 11:10 Відповісти
В цій війні кацапський розвідці тупо нема шо робити.
Просто читай українські газети...
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19.11.2024 10:14 Відповісти
Так а где все эти люди?
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20.11.2024 00:06 Відповісти
 
 