МИД приветствует выдвижение Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России: Будем налаживать контакт

В Министерстве иностранных дел приветствовали выдвижение на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога и заявили о готовности к сотрудничеству.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 28 ноября, спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приветствуем номинирование генерала Кита Келлога на эту миссию. Она действительно важная и сложная", - сказал Тихий.

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Он добавил, что Келлог - не новый человек для Украины. По словам Тихого, посольство Украины в США поддерживало с ним тесную связь, в частности в рамках экспертной дипломатии, и за это время развило и поддерживает с ним хороший диалог.

"Конечно, мы ждем еще более активного взаимодействия с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем налаживать контакт", - заверил спикер МИД.

Как сообщалось, 27 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что определился с кандидатурой на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России, и выдвинул Кита Келлога. Кит Келлог предлагал в своем плане прекращения войны в Украине замораживание линий разграничения и заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.