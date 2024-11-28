Украинские строители настаивают на сохранении тарифа на передачу электроэнергии

Ассоциация "Укрцемент" обратилась к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерствам энергетики и экономики, "Укрэнерго" и профильным комитетам Верховной Рады с заявлением о целесообразности сохранения тарифа на передачу электроэнергии в 2025 году на текущем уровне - 528,57 грн/МВт-ч.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Обращение к представителям власти поступило вскоре после того как Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвал НКРЭКУ отказаться от повышения тарифа на передачу электроэнергии до 665,27 грн/МВт ч. Соответствующее решение Нацкомиссия приняла 13 ноября.

В заявлении "Укрцемента" говорится о необходимости оставить тариф на передачу электроэнергии на текущем уровне - это будет способствовать сохранению динамики развития украинской экономики, которая и так находится под влиянием ряда негативных факторов из-за войны.

В Ассоциации отметили, что цемент является основной составляющей для строительства и восстановления, поэтому сохранение расходов на оптимальном уровне является крайне важным, а потому целесообразно оставить действующий тариф на передачу э/э.

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Напомним, ICC Ukraine в обращении к НКРЭКУ отметил, что повышение тарифа повлечет дополнительную финансовую нагрузку в более 13 млрд грн, что, вместе с другими неблагоприятными факторами, может иметь тяжелые последствия для украинской экономики, которая является основой для поддержки Вооруженных сил Украины, населения и будущего восстановления страны.