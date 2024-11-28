Вражеские БпЛА зафиксированы в Киевской области, работает ПВО, - ОВА

В Киевской области фиксируется движение вражеских беспилотников, по ним работают силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.