Вражеские БпЛА зафиксированы в Киевской области, работает ПВО, - ОВА
В Киевской области фиксируется движение вражеских беспилотников, по ним работают силы ПВО.
Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.
Обстрел Украины 28 ноября 2024 года
В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.
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