РФ использует большое количество ракет и средства РЭБ, что усложняет работу ПВО, - Воздушные силы
Работу сил ПВО усложняет большое количество ракет и БПЛА, выпущенных Россией. Также РФ совершенствует ракеты, устанавливая на них РЭБ.
Об этом говорится в заявлении Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Украины - электрические подстанции в разных областях, в результате чего есть попадания.
"В результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локально потеряно. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора", - отметили в Воздушных силах.
Что усложняет работу ППО
"В последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.
Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах", - говорится в сообщении.
Там отметили, что все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил.
"Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.
Также стоит отметить, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ", - подытожили в заявлении ПС.
Обстрел Украины 28 ноября 2024 года
В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заспокой зелохторат.
Чи у них вже шахеди з глушилками літають ?
І ми наче рік готувались до обстрілів інфраструктури, а потім за одну ніч - вся краіна без світла? Шо таке то?