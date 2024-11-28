РФ использует большое количество ракет и средства РЭБ, что усложняет работу ПВО, - Воздушные силы

Работу сил ПВО усложняет большое количество ракет и БПЛА, выпущенных Россией. Также РФ совершенствует ракеты, устанавливая на них РЭБ.

Об этом говорится в заявлении Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Украины - электрические подстанции в разных областях, в результате чего есть попадания.

"В результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локально потеряно. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора", - отметили в Воздушных силах.

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Что усложняет работу ППО

"В последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.



Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил.

"Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.



Также стоит отметить, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ", - подытожили в заявлении ПС.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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