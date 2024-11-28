Последствия ракетной атаки РФ на Ивано-Франковщину: повреждено более 30 домов и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В результате ракетной атаки РФ на Ивано-Франковскую область повреждено более 30 частных домов.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 32 частных дома, 2 хозяйственные постройки и линии электропередач. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Известно, что в Ивано-Франковской области РФ атаковали объекты критической инфраструктуры.
Обстрел Украины 28 ноября 2024 года
В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.
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