Зеленский провел разговор со Стармером: Украина должна быть в сильнейшей позиции перед любым развитием событий

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины с применением более 90 ракет и почти 100 дронов. Особое внимание уделили вопросу дальнейшего оборонного сотрудничества.



Благодарен Великобритании за масштабную поддержку, в частности за готовность ежегодно выделять не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины", - говорится в сообщении.

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По словам президента, со Стармером договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно "шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий".

"Я подчеркнул: для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей.



Кроме того, обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в следующем месяце в Таллинне, куда нас приглашает Эстония. В этом году Украина стала единственной страной, принявшей участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением. Также договорились с господином премьер-министром ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией", - подытожил глава государства.

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