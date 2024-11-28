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Новости Война
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Зеленский провел разговор со Стармером: Украина должна быть в сильнейшей позиции перед любым развитием событий

Зеленський провів розмову із Стармером

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины с применением более 90 ракет и почти 100 дронов. Особое внимание уделили вопросу дальнейшего оборонного сотрудничества.

Благодарен Великобритании за масштабную поддержку, в частности за готовность ежегодно выделять не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский наградил 497 украинских воинов, 435 из них - посмертно. СПИСОК

По словам президента, со Стармером договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно "шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий".

"Я подчеркнул: для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей.

Кроме того, обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в следующем месяце в Таллинне, куда нас приглашает Эстония. В этом году Украина стала единственной страной, принявшей участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением. Также договорились с господином премьер-министром ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией", - подытожил глава государства.

Читайте: Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру "Калибрами" с кассетными боеприпасами, - Зеленский

Автор: 

Великобритания (4919) Зеленский (20210) Стармер Кир (180)


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Топ комментарии
+8
Как Украина может быть сильнее,если фсбэшник ермак управляет страной,а клоун играет роль президента?
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28.11.2024 12:47
+8
Угу. Найсильніша позиція в тебе - це з провальними фронтами і розбитій енергетиці. Будь ти проклятий, гнида гундоса.
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28.11.2024 12:50
+7
Блд, та ти здав усі позиції
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28.11.2024 12:46
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"...домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами..." Джерело:

Це він про ЛГБТ?
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28.11.2024 12:44 Ответить
ruski , tak kak ti ***** ( ni gei ) , ni tebe gavkati ....kish v budku !
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28.11.2024 13:34 Ответить
Блд, та ти здав усі позиції
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28.11.2024 12:46 Ответить
Как Украина может быть сильнее,если фсбэшник ермак управляет страной,а клоун играет роль президента?
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28.11.2024 12:47 Ответить
Пажалівся на діда коломойшу 😄
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28.11.2024 12:48 Ответить
Угу. Найсильніша позиція в тебе - це з провальними фронтами і розбитій енергетиці. Будь ти проклятий, гнида гундоса.
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28.11.2024 12:50 Ответить
Роби вже їх разом, швиденько. Як обіцяв.
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28.11.2024 12:50 Ответить
Відкриваємо Конституцію України і дивимося хто повинен забезпечити найсильнішу позицію перед будь-якими розвитком подій.
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28.11.2024 12:53 Ответить
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28.11.2024 12:54 Ответить
Це чмо марить
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28.11.2024 13:00 Ответить
Хочеш сильніших позицій-клепай ракети, а не свої гундосики!
Зелю-геть!
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28.11.2024 13:15 Ответить
Перед будь яким розвитком подій
Це типу вже готує людей що домовлятися прийдеться.
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28.11.2024 13:20 Ответить
Як вам всім не стидно!!

Перша леді каже, що Володимир Олександрович страждає на болі в спині. Причиною цьому є великі фізичні та емоційні навантаження. Не секрет, що з початком великої війни лідер країни переживає чималий стрес та мало відпочиває.
"Тисяча днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину", - сказала Олена.
Він на своєму горбу знаєте скільки всього тримає?!
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28.11.2024 13:29 Ответить
Цілу незламну вертикаль ригів крадіїв!
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28.11.2024 15:35 Ответить
Ага. Особливо зараз позиції України сильні як ніколи, і "посилюються" щодня...
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28.11.2024 13:48 Ответить
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
2. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
3. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
4. Гундосий підар подає у відставку.
5. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
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28.11.2024 13:48 Ответить
Посилимо корупцією та невігласами! позицію України! Потужно!
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28.11.2024 15:33 Ответить
 
 