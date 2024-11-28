Зеленский провел разговор со Стармером: Украина должна быть в сильнейшей позиции перед любым развитием событий
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины с применением более 90 ракет и почти 100 дронов. Особое внимание уделили вопросу дальнейшего оборонного сотрудничества.
Благодарен Великобритании за масштабную поддержку, в частности за готовность ежегодно выделять не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины", - говорится в сообщении.
По словам президента, со Стармером договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно "шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий".
"Я подчеркнул: для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей.
Кроме того, обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в следующем месяце в Таллинне, куда нас приглашает Эстония. В этом году Украина стала единственной страной, принявшей участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением. Также договорились с господином премьер-министром ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией", - подытожил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це він про ЛГБТ?
Зелю-геть!
Це типу вже готує людей що домовлятися прийдеться.
Перша леді каже, що Володимир Олександрович страждає на болі в спині. Причиною цьому є великі фізичні та емоційні навантаження. Не секрет, що з початком великої війни лідер країни переживає чималий стрес та мало відпочиває.
"Тисяча днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину", - сказала Олена.
Він на своєму горбу знаєте скільки всього тримає?!
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
2. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
3. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
4. Гундосий підар подає у відставку.
5. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.