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Украина в ОБСЕ: Последние действия Путина свидетельствуют о его отчаянии

ОБСЄ

Последние эскалационные шаги российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о его отчаянии.

Об этом заявила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все последние эскалационные шаги Владимира Путина, включая развертывание войск Северной Кореи, атаку на объекты ядерной энергетики и применение новой баллистической ракеты, являются признаками его отчаяния. Стойкость Украины и единство свободного мира является его слабостью. Путин ищет новые средства террора, чтобы сломать волю украинцев к сопротивлению. Он усиливает шантаж, чтобы остановить наших друзей и партнеров от поддержки Украины", - сказала она.

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Кувшинникова напомнила о сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаке России на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив, что уже третью зиму подряд Россия пытается "заморозить Украину, чтобы заставить ее подчиниться". "Россия должна быть привлечена к ответственности за террор против гражданского населения", - подчеркнула украинский дипломат.

По ее словам, на нынешнюю эскалацию со стороны РФ следует отреагировать усилением обороноспособности и воздушного щита Украины, укреплением ее экономики и интеграцией Украины в евроатлантическую архитектуру безопасности. Кроме того, следует обеспечить использование замороженных активов РФ для поддержки Украины, усилить против нее санкции и лишить доходов от продажи нефти и газа.

"Россия должна понять, что ответственность неизбежна. Политическая. Юридическая. Финансовая. Дипломатическая", - заявила Кувшинникова.

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По ее словам, "ближайшие недели будут тяжелыми". "Скорее всего, террор будет усилен, состоятся дальнейшие эскалационные шаги и продолжатся новые безрассудные атаки со стороны России. Путин считает, что страх и террор являются его союзниками и помогут ему получить желаемое", - отметила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Она подчеркнула, что партнеры Украины не должны дать запугать себя и призвала к усилению поддержки украинского народа.

Автор: 

ОБСЕ (4870) путин (31203)


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Топ комментарии
+7
Ну це вже *** воооще !!!який відчай ?!! Окупував холоднокровно з22 р.ще 40 % тер. За 2 роки !!! І ви чучели кажите кремль у відчаї ?!!! Тоді шо там в ОПі вже победобесіє ...шо ви там ******* ?!!!
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28.11.2024 22:19
+3
І як це розуміти цей стан Пуйла, коли він гатить балістичними ракетами, б він у «відчаї»? Це має нас якось заспокоїти те що Х у й л о у «відчаї»? Може його треба пожаліти? Маніяк ґвалтує свою жертву тому що він також у відчаї?
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28.11.2024 22:28
+3
За її словами, "найближчі тижні будуть важкими". "Скоріш за все, терор буде посилено, відбудуться подальші ескалаційні кроки і продовжаться нові безрозсудні атаки з боку Росії. щось тут "відчаєм куйла" і не смердить...???
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28.11.2024 22:29
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Не можна недоцінювати скаженого пацюка загнаного в кут.
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28.11.2024 22:12 Ответить
Щойно слухав Жирнова з Кісельовим і він висловив побоювання, що ***** привчив увесь світ до того шо він постійно використовує стратегічну авіацію та міг31. І всі ракети які вони пускають по Україні теоретично можуть нести ядерну боєголовку. Не дай боже, звичайно, але пілоти можуть і не знати, що ***** в той чи інший момент дасть команду причепити.
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28.11.2024 22:21 Ответить
Але технарі знають що чепляють. Очко "не зіграє"?
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28.11.2024 22:23 Ответить
Служив строкову на авіабазі в НДР,1972-1974.Була у нас ТЯЗ.
Але ні я,ні хтось із моїх товаришів її навіть не бачили.Оголошується тривога,ми всі прибігаємо-приїждаємо,і все.Коло ангару чи укриття стоять вартові,привозять зачехлкний виріб,люди із частини,яка всю цю справу обслуговує і роблять свою справу.З «наших»в кабіні лише льотчик,більше нікого,ні зброярів,ні тезніка не допускають.До слова,літак із цим виробом ніколи не злітав,постоїть на прийомі,і відбій.Так що не все так просто,і льотчик напене знатиме,що йому підвісили.
А носіями ТЯЗ зараз фактично можуть майже всі літаки.
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28.11.2024 23:16 Ответить
Де ти кут бачиш?
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29.11.2024 05:11 Ответить
ОБСЕ це клоуни які пили разом з путінцями-днрівцями. Шикарна організація, як і все на планеті. ООН - ховали зброю для хамаса
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28.11.2024 22:14 Ответить
Ну це вже *** воооще !!!який відчай ?!! Окупував холоднокровно з22 р.ще 40 % тер. За 2 роки !!! І ви чучели кажите кремль у відчаї ?!!! Тоді шо там в ОПі вже победобесіє ...шо ви там ******* ?!!!
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28.11.2024 22:19 Ответить
І як це розуміти цей стан Пуйла, коли він гатить балістичними ракетами, б він у «відчаї»? Це має нас якось заспокоїти те що Х у й л о у «відчаї»? Може його треба пожаліти? Маніяк ґвалтує свою жертву тому що він також у відчаї?
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28.11.2024 22:28 Ответить
Саме так, у відчаї... Бо це його остання зброя перед ядеркою.
Але Україна не відступить і перед ядеркою, а Пиня - сцикло. Кабаєва, маленькі діти від неї, палаци та розкішне життя - все може накритися...
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28.11.2024 22:48 Ответить
Удари балістичними ракетами і просування на фронті -це не відчай, а виконання плану. А т.в.о Кувшинникова хоче своїм словоблуддям про відчай Пуйла заспокоїти нас. Це вже якась криза жанру в цих балаболів. Коли на поле бою поставили 100 тис. бракованих мін, які лише шкодять нашим військовим - ось що таке відчай.
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28.11.2024 22:57 Ответить
Не треба видавати бажане за дійсне.
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28.11.2024 22:28 Ответить
За її словами, "найближчі тижні будуть важкими". "Скоріш за все, терор буде посилено, відбудуться подальші ескалаційні кроки і продовжаться нові безрозсудні атаки з боку Росії. щось тут "відчаєм куйла" і не смердить...???
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28.11.2024 22:29 Ответить
То це вони з відчаю лізуть на Донбасі? - ну -ну
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28.11.2024 22:35 Ответить
Який відчай, він давно з глузду з'їхав, йому однак, що свій народ який цього ху...ла заслужив, що інші, яких він заради забави знищує. Вічність закінчилася. гундяй не взмозі щось запропонувати, тільки в пекло до кабздона
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28.11.2024 22:57 Ответить
Я сиджу зараз в центрі Києва без світла. В мене над головою спокійно пролітає кацапський мопед та не дає своїм звуком зосередитися на уяві про те, що ***** у відчаї
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28.11.2024 23:03 Ответить
невже там нема жодного лікаря щоб визначити стан безнадійно хворого хронічним неправдомовством? з ким там домовлятись? людина цілком непридатна до виконання своїх обов"язків
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28.11.2024 23:41 Ответить
Я тiльки що з вiдчаю випив кави з тортиком, потiм з вiдчаю купив нову машину кабрiолет, а потiм в повному вiдчаю поiхав на нiй в Iспанiю на курорт для таких же як я в повному вiдчаi. Там я повнiстю окунувся в вiдчайнi танцi, вечоринки, купання в морi. А вечором я вiдчайно вiдкрив своi фiнанси i побачив що получив мiлярди вiдчайних прибуткiв i з повного вiдчаю замовив викупити всiх своiх сусiдiв.

Отаке життя в мене скрутне в повному вiдчаi.
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29.11.2024 04:55 Ответить
Неадекватна оцінка реальності, нажаль.
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29.11.2024 05:12 Ответить
ойда прям там відчай. у нього стільки рабів. і кожен день займають укр. території - ну прям відчай капець.
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29.11.2024 08:45 Ответить
 
 