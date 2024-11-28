Украина в ОБСЕ: Последние действия Путина свидетельствуют о его отчаянии
Последние эскалационные шаги российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о его отчаянии.
Об этом заявила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все последние эскалационные шаги Владимира Путина, включая развертывание войск Северной Кореи, атаку на объекты ядерной энергетики и применение новой баллистической ракеты, являются признаками его отчаяния. Стойкость Украины и единство свободного мира является его слабостью. Путин ищет новые средства террора, чтобы сломать волю украинцев к сопротивлению. Он усиливает шантаж, чтобы остановить наших друзей и партнеров от поддержки Украины", - сказала она.
Кувшинникова напомнила о сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаке России на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив, что уже третью зиму подряд Россия пытается "заморозить Украину, чтобы заставить ее подчиниться". "Россия должна быть привлечена к ответственности за террор против гражданского населения", - подчеркнула украинский дипломат.
По ее словам, на нынешнюю эскалацию со стороны РФ следует отреагировать усилением обороноспособности и воздушного щита Украины, укреплением ее экономики и интеграцией Украины в евроатлантическую архитектуру безопасности. Кроме того, следует обеспечить использование замороженных активов РФ для поддержки Украины, усилить против нее санкции и лишить доходов от продажи нефти и газа.
"Россия должна понять, что ответственность неизбежна. Политическая. Юридическая. Финансовая. Дипломатическая", - заявила Кувшинникова.
По ее словам, "ближайшие недели будут тяжелыми". "Скорее всего, террор будет усилен, состоятся дальнейшие эскалационные шаги и продолжатся новые безрассудные атаки со стороны России. Путин считает, что страх и террор являются его союзниками и помогут ему получить желаемое", - отметила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.
Она подчеркнула, что партнеры Украины не должны дать запугать себя и призвала к усилению поддержки украинского народа.
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Але ні я,ні хтось із моїх товаришів її навіть не бачили.Оголошується тривога,ми всі прибігаємо-приїждаємо,і все.Коло ангару чи укриття стоять вартові,привозять зачехлкний виріб,люди із частини,яка всю цю справу обслуговує і роблять свою справу.З «наших»в кабіні лише льотчик,більше нікого,ні зброярів,ні тезніка не допускають.До слова,літак із цим виробом ніколи не злітав,постоїть на прийомі,і відбій.Так що не все так просто,і льотчик напене знатиме,що йому підвісили.
А носіями ТЯЗ зараз фактично можуть майже всі літаки.
Але Україна не відступить і перед ядеркою, а Пиня - сцикло. Кабаєва, маленькі діти від неї, палаци та розкішне життя - все може накритися...
Отаке життя в мене скрутне в повному вiдчаi.