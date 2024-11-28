Украина в ОБСЕ: Последние действия Путина свидетельствуют о его отчаянии

Последние эскалационные шаги российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о его отчаянии.

Об этом заявила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все последние эскалационные шаги Владимира Путина, включая развертывание войск Северной Кореи, атаку на объекты ядерной энергетики и применение новой баллистической ракеты, являются признаками его отчаяния. Стойкость Украины и единство свободного мира является его слабостью. Путин ищет новые средства террора, чтобы сломать волю украинцев к сопротивлению. Он усиливает шантаж, чтобы остановить наших друзей и партнеров от поддержки Украины", - сказала она.

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Кувшинникова напомнила о сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаке России на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив, что уже третью зиму подряд Россия пытается "заморозить Украину, чтобы заставить ее подчиниться". "Россия должна быть привлечена к ответственности за террор против гражданского населения", - подчеркнула украинский дипломат.

По ее словам, на нынешнюю эскалацию со стороны РФ следует отреагировать усилением обороноспособности и воздушного щита Украины, укреплением ее экономики и интеграцией Украины в евроатлантическую архитектуру безопасности. Кроме того, следует обеспечить использование замороженных активов РФ для поддержки Украины, усилить против нее санкции и лишить доходов от продажи нефти и газа.

"Россия должна понять, что ответственность неизбежна. Политическая. Юридическая. Финансовая. Дипломатическая", - заявила Кувшинникова.

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По ее словам, "ближайшие недели будут тяжелыми". "Скорее всего, террор будет усилен, состоятся дальнейшие эскалационные шаги и продолжатся новые безрассудные атаки со стороны России. Путин считает, что страх и террор являются его союзниками и помогут ему получить желаемое", - отметила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Она подчеркнула, что партнеры Украины не должны дать запугать себя и призвала к усилению поддержки украинского народа.