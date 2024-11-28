В Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за атаки "Шахедов": работает ПВО

В четверг вечером, 28 ноября, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных "Шахедов". В столице работает ПВО.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На правом берегу города работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - отметил он.

В 22:41 сигнал тревоги был объявлен в Киеве.

"Киев - в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - сообщили Воздушные силы.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Россияне 28 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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