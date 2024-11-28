РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10983 посетителя онлайн
Новости
3 714 9

В ряде областей зафиксированы вражеские ударные БпЛА, - Воздушные силы

Шахеди

Вечером 28 ноября россияне атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение вражеских БпЛА

  • БпЛА по территории Днепропетровской области, в направлении Полтавщины.
  • БпЛА в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины.
  • БпЛА на Киевщине, движутся в западном направлении.
  • БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.

Обновление по состоянию на 21:35

  • БпЛА на территории Полтавской области, в направлении Черкасщины и Киевщины.
  • БпЛА в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины.
  • БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Черниговщине, двигаются в северном и западном направлениях.
  • БпЛА в Кировоградской области, двигаются в юго-западном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА зафиксирован на Киевщине: работает ПВО

Автор: 

Воздушные силы (2245) Шахед (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно ударим телемарафьоном по дронам параші. Як що не помиляюсь, на телемрафьйон нібито заклали суму .в розмірі 1,5 млрд. Підняття мінімальних пенсій, зарплат, прожитковий мінімум тощо заморозили на рівні цього року.
показать весь комментарий
28.11.2024 21:44 Ответить
Ну так податки піднімають. Все - норм.
показать весь комментарий
28.11.2024 21:50 Ответить
Так, а чого їх ніхто не збиває?
показать весь комментарий
28.11.2024 21:55 Ответить
В кого є електроенергія, ті дивляться телемарафьйон. А звернення Велікого ще і коспектують. В кого немає - локаційно втрачені в бульбораші.
показать весь комментарий
29.11.2024 02:31 Ответить
Можно уже смело один и тот же комент печатать. Свой сегодня просмотрел за позавчера в ленте событий. Вот примерный текст. Ну на тебе. Давно так не было. Отвыкли. ***************. Сегодня не стану опять про то же. Тут в Харькове эта дрянь летает ночами постоянно. В телеграмм-каналах радарами отлично сообщают по минутно, над каким р-ном города летит. А развед-дроны, так прописались в небе почти круглосуточно. Похоже сбить сложно или скорее нечем. Кто очень к метро живёт, опять стали там собиратся вечером и к ночи. Но к зиме холодно там, та и стоять надо.
показать весь комментарий
28.11.2024 22:13 Ответить
от просто цікаво, коли нарешті до всратих поцифістів прийде розуміння що на удари по нашій енергетичній інфраструктурі повинна бути дзеркальна відповідь? Бо інакше через місяць нас чекають відключення не по п'ять годин, а по десять. І ситуація буде тільки погіршуватись ще чотири місії поспіль, бо стовідсотково захистити енергетичні об'єкти не вдасться. Все одно якісь КР чи шахєди будуть прориватись і виводити з ладу устаткування, на відновлення якого потрібно іноді тижні.
Тому єдиний вихід - завдавати удари нашою зброєю для початку по ПС у Бєлгроді - по ПС «Бєлгород нов..» (50°36'22.8"N 36°39'54.9"E) 500 MVA і по ПС «Фрунзєнская» (50°39'25.7"N 36°24'57.2"E) 390 MVA, а також у Курську - по ПС «Южная» (51°38'21.1"N 35°57'01.1"E) 400 MVA і по ПС «Садовая» (51°47'32.6"N 36°10'55.2"E) 450 MVA. Правильного влучання одного-двох «лютих» з б/ч 75 кг у кожну з цих ПС гарантовано залишить ці скупчення кацапів без енергії щонайменше на декілька діб, якщо не більше. Відповідно і без водопостачання. Треба щоб з цих поселень потягнулись внутрішньо-переміщені істоти до найближчих воронежів, ліпецьків та інших мухосранськів та зажопінськів, і хай там починають навантажувати інфраструктуру, і доносити до місцевих, що їх теж невдовзі може чекати теж саме.
Пролетіти дронам вночі 100-150 кілометрів не є проблемою, а ми поки що даємо фору кацапам, бо вони дивляться як ми спуфимо їхні дрони, і дуже скоро і собі будуть розвивати такий же захист своєї інфраструктури, в тому числі і підприємств ВПК. І тоді вже удари дронами, які будуть наводитись на термінальному відтинку шляху тільки за інерційною ситемою наведення вже не будуть такими влучними. І ми знов будемо опіздало розводити руками, але вже у темряві, бо канапи не зупиняться, якщо не буде відповіді.
показать весь комментарий
29.11.2024 01:29 Ответить
"завдавати удари нашою зброєю"
це якою? - ну так шо би не згадувати про асфальт?
показать весь комментарий
29.11.2024 05:37 Ответить
для тих, кого так засипало асфальтом, що перестали бачити і чути, розказую: тією ж, якою вивели з ладу у березні два енергоблоки Новочеркасської ДРЕС сумарною потужністю 500 МВт, тією ж, якою у липні звдавали удари по ПС "Мєталургічєская" и ПС "Старий Оскол" з сумарною розподільчою потужністю 5400 МVА, по ПС "Ростовская" розподільчою потужністю 900 МVА у тому ж місяці... і так далі. ну це так шоб не згадувати про асфальт і істеричні воплі саливонів-кірбі про ескалацію, якими вони жахали діда Байдена перед сном.
показать весь комментарий
29.11.2024 07:56 Ответить
73% чекали на від зеленого клована вихлоп?
ті ж самі 73% барани зараз чекають на вихлоп від рудого барана)))
показать весь комментарий
29.11.2024 05:25 Ответить
 
 