В ряде областей зафиксированы вражеские ударные БпЛА, - Воздушные силы
Вечером 28 ноября россияне атакуют Украину "Шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение вражеских БпЛА
- БпЛА по территории Днепропетровской области, в направлении Полтавщины.
- БпЛА в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины.
- БпЛА на Киевщине, движутся в западном направлении.
- БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.
Обновление по состоянию на 21:35
- БпЛА на территории Полтавской области, в направлении Черкасщины и Киевщины.
- БпЛА в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины.
- БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в северном и западном направлениях.
- БпЛА в Кировоградской области, двигаются в юго-западном направлении.
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Тому єдиний вихід - завдавати удари нашою зброєю для початку по ПС у Бєлгроді - по ПС «Бєлгород нов..» (50°36'22.8"N 36°39'54.9"E) 500 MVA і по ПС «Фрунзєнская» (50°39'25.7"N 36°24'57.2"E) 390 MVA, а також у Курську - по ПС «Южная» (51°38'21.1"N 35°57'01.1"E) 400 MVA і по ПС «Садовая» (51°47'32.6"N 36°10'55.2"E) 450 MVA. Правильного влучання одного-двох «лютих» з б/ч 75 кг у кожну з цих ПС гарантовано залишить ці скупчення кацапів без енергії щонайменше на декілька діб, якщо не більше. Відповідно і без водопостачання. Треба щоб з цих поселень потягнулись внутрішньо-переміщені істоти до найближчих воронежів, ліпецьків та інших мухосранськів та зажопінськів, і хай там починають навантажувати інфраструктуру, і доносити до місцевих, що їх теж невдовзі може чекати теж саме.
Пролетіти дронам вночі 100-150 кілометрів не є проблемою, а ми поки що даємо фору кацапам, бо вони дивляться як ми спуфимо їхні дрони, і дуже скоро і собі будуть розвивати такий же захист своєї інфраструктури, в тому числі і підприємств ВПК. І тоді вже удари дронами, які будуть наводитись на термінальному відтинку шляху тільки за інерційною ситемою наведення вже не будуть такими влучними. І ми знов будемо опіздало розводити руками, але вже у темряві, бо канапи не зупиняться, якщо не буде відповіді.
це якою? - ну так шо би не згадувати про асфальт?
ті ж самі 73% барани зараз чекають на вихлоп від рудого барана)))