Во Львове прошел Международный форум "Ветераны - путь домой"

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Благотворительный фонд "Украинская сила" поддержал проведение Международного форума "Ветераны - путь домой", который проходил с 26 по 28 ноября во Львове. К мероприятию, которое проводилось в формате панельных дискуссий, воркшопов и тематических секций, присоединились ветераны, представители общественных организаций, органов государственной власти, психологи, а также международные эксперты.

Они обсудили развитие ветеранской политики в Украине и обменялись лучшими мировыми практиками. В частности, в центре внимания более 400 участников были такие темы, как защита прав ветеранов, их экономическая независимость, реабилитация, социальная адаптация, поддержка семей погибших, пропавших без вести и пленных.

Кроме того, на Форуме представили и обсудили Дорожную карту развития ветеранской политики на государственном и местном уровнях. Она определяет приоритеты и шаги, которые должны быть воплощены для обеспечения надлежащей поддержки ветеранов на всех уровнях возвращения их к мирной жизни.

Участники также могли принять участие в спортивном фестивале Iron Eggs со спортивными активностями для ветеранов, посетить выставки ветеранского искусства, бизнеса и инновационных проектов, создаваемых и реализуемых ветеранами.

"Ветераны часто сталкиваются с физическими, психологическими и социальными вызовами после возвращения к мирной жизни. Помочь их преодолеть - моральный долг каждого из нас. Это будет способствовать их реинтеграции в общество, улучшению качества жизни, а также укреплять социальное единство и доверие в стране", - считает Ярослав Майборода, соучредитель и председатель БФ "Украинская сила".

Соорганизаторами события выступили Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по делам ветеранов Украины и Межфракционное депутатское объединение "Реабилитационные силы Украины" при поддержке Программы USAID "Совет: следующее поколение", Международной организации по миграции, Программы развития ООН в Украине и других партнеров. Со стороны БФ "Украинская сила" наиболее активно к поддержке Форума присоединились Степан и Тарас Ярмусы.

Заметим, что "Украинская сила" - это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".