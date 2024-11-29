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Новости Война
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Оккупанты ударили КАБом по Ковшаровке на Харьковщине: погиб мужчина

РФ вдарила КАБо по Ківшарівці: загинув чоловік

Российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб человек.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Ковшаровке Купянского района.

В результате обстрела 74-летний мужчина получил смертельное ранение.

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обстрел (26906) КАБ (345) Харьковская область (685) Ковшаровка (7)


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