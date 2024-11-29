Оккупанты ударили КАБом по Ковшаровке на Харьковщине: погиб мужчина
Российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб человек.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Ковшаровке Купянского района.
В результате обстрела 74-летний мужчина получил смертельное ранение.
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