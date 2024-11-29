Оккупанты ударили КАБом по Ковшаровке на Харьковщине: погиб мужчина

Российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб человек.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Ковшаровке Купянского района.

В результате обстрела 74-летний мужчина получил смертельное ранение.

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