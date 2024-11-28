Двое журналистов hromadske попали под атаку российского дрона на Купянщине: автомобиль сгорел дотла. ФОТО

25 ноября двое журналистов hromadske попали под обстрел российских захватчиков во время съемок сюжета о волонтерах, которые эвакуировали брошенных лошадей на левом берегу Купянского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала журналистка hromadske Ксения Савоськина.

Отмечается, что журналистка и видеограф издания поехали снимать эвакуацию животных вместе с волонтерами "Спасение животных Харьков" на заброшенную ферму на левом берегу Купянского района. С ними был и военный, поскольку именно он заметил лошадей, когда находился на своих позициях.

С фермы волонтеры должны были забрать двух лошадей, поскольку они единственные животные, которые там оставались. Однако на территории еще были трупы других лошадей.

Команда приехала туда на двух машинах: одна была с прицепом для лошадей, ее поставили в ангар, а другую, на которой ехали наши журналисты, военный оставил возле соседнего ангара.

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Впоследствии волонтеры и журналисты услышали гудение российского дрона, а затем - взрыв. В результате атаки россиян сгорела машина вместе с рюкзаком журналистов "Громадське", в котором были линзы для съемки.

Поскольку только одна машина уцелела, журналистка издания и видеограф вместе еще с одним мужчиной шли пешком через все село.

Савоськина рассказала, что когда они уже пересекли село, то подъехали волонтеры: журналисты стали на крышку багажника пикапа и ехали так до самого Купянска.

"Несмотря на это все остались целы, лошади невредимы также, они сейчас в Харькове, потом их планируют перевезти в детскую конную школу", - добавила журналистка.

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