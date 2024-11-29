Оккупанты жалуются на боеприпасы из КНДР, потому что те летят не туда, куда нужно, - ОСГВ "Хортиця"
Российские оккупанты выражают недовольство из-за низкого качества боеприпасов, предоставленных Северной Кореей.
Об этом во время национального марафона сообщил представитель группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне сталкиваются с проблемами при использовании этого вооружения.
"У нас есть информация, что российские военнослужащие проявляют жалобы на сложности в применении боеприпасов, поставляемых Северной Кореей. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они (россияне) не могут с ними хорошо обращаться. Сложности в применении боеприпасов есть", - отметил Волошин.
Спикер также добавил, что сложности в применении таких боеприпасов являются серьезной проблемой для оккупантов.
Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности KN-23/24. Поставки происходят на фоне роста сотрудничества между двумя режимами, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.
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Звісно, українські міни від зелені набагато кращі.
От відповідь мовознавця вам в тему "В корейській мові, наприклад, немає ієрогліфів взагалі. У корейців існує власна абетка. Створили свою унікальну літерну систему Ханґиль. Літери тут вишиковуються не так як в англійській або українській мові по порядку, а у вигляді компактних фігур. Багато кружечок та паличок. А ієрогліфи це зовсім інше"
Я думав, ти ієрогліфи китайські читать умієш...
пес її знає шо вона зробить через секунду...
це прівет з батьківщіни хлопцям з опоронпрому!
ну тримайте - Сироварчюк!
мінус наш міномет..
Це ще добре що порох наші не виробляють бо його й лампою паяльною хіба що поплавиш.