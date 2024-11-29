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Новости Война
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Оккупанты жалуются на боеприпасы из КНДР, потому что те летят не туда, куда нужно, - ОСГВ "Хортиця"

Військові РФ скаржаться на боєприпаси з КНДР

Российские оккупанты выражают недовольство из-за низкого качества боеприпасов, предоставленных Северной Кореей.

Об этом во время национального марафона сообщил представитель группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне сталкиваются с проблемами при использовании этого вооружения.

"У нас есть информация, что российские военнослужащие проявляют жалобы на сложности в применении боеприпасов, поставляемых Северной Кореей. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они (россияне) не могут с ними хорошо обращаться. Сложности в применении боеприпасов есть", - отметил Волошин.

Спикер также добавил, что сложности в применении таких боеприпасов являются серьезной проблемой для оккупантов.

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности KN-23/24. Поставки происходят на фоне роста сотрудничества между двумя режимами, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

Читайте также: РФ будет использовать военных КНДР как пушечное мясо, - министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен

Автор: 

боеприпасы (2330) КНДР (1189) ВСУ (6546) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+21
Наші міни взагалі НІКУДИ НЕ ЛЕТЯТЬ!
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29.11.2024 17:41
+15
Прямо як наші міни
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29.11.2024 17:40
+12
Чергова пісенька про те, як у них все погано, і як у нас все добре...
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29.11.2024 17:40
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Прямо як наші міни
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29.11.2024 17:40 Ответить
Наші міни взагалі НІКУДИ НЕ ЛЕТЯТЬ!
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29.11.2024 17:41 Ответить
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29.11.2024 17:51 Ответить
Окупанти скаржаться на ********** з КНДР Джерело: https://censor.net/ua/n3522628
***********
Звісно, українські міни від зелені набагато кращі.

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29.11.2024 17:40 Ответить
Ніколи б не подумав, що слово "**********", - це матюк. Во дають!

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29.11.2024 18:09 Ответить
Чергова пісенька про те, як у них все погано, і як у нас все добре...
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29.11.2024 17:40 Ответить
І буквально поряд новина про те як Торецьк стирається вщент ворожою артою.
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29.11.2024 17:43 Ответить
Немає кращого способу відвести увагу від власного про@обу як перевести стрілки на рашистів. Щось мені здається що чучхеїсти швидше покращать свої снаряди ніж зелені корупціонери.
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29.11.2024 17:43 Ответить
Бо чучхеїсти просто "косорукі... А наші "зелені" цілеспрямовано займаютьс ШКІДНИЦТВОМ!!!
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29.11.2024 17:50 Ответить
Ні там на багатьох снарядах надписи китайською мовою, то мабуть давно списані ще можливо з корейської війни.
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29.11.2024 17:58 Ответить
А ти розбираєшся в китайських ієрогліфах?
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29.11.2024 21:28 Ответить
Китайські від корейських можу відрізнити, вони зовсім різні.

От відповідь мовознавця вам в тему "В корейській мові, наприклад, немає ієрогліфів взагалі. У корейців існує власна абетка. Створили свою унікальну літерну систему Ханґиль. Літери тут вишиковуються не так як в англійській або українській мові по порядку, а у вигляді компактних фігур. Багато кружечок та паличок. А ієрогліфи це зовсім інше"
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29.11.2024 21:33 Ответить
Про "хангіль" мені відомо ще з 80-х... У мене в роті служив кореець з Волгоградської області. Так він мав книжки, написані "хангилем" - бо вчився заочно, в університеті, на філолога...
Я думав, ти ієрогліфи китайські читать умієш...
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29.11.2024 21:45 Ответить
НагАварівают...
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29.11.2024 17:44 Ответить
Операція "Рятуємо рядового Умерова" та його 100 тисяч бракованих мін!
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29.11.2024 17:45 Ответить
в нас такіж самі
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29.11.2024 17:45 Ответить
Та нехаи хоч в стволах розриваються - нам шо до того
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29.11.2024 17:47 Ответить
а i правда коли в стволах засряває, то не підходь то теї херні, Сашко
пес її знає шо вона зробить через секунду...
це прівет з батьківщіни хлопцям з опоронпрому!
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29.11.2024 17:55 Ответить
може там якийсь голосовий код є і треба прізвищє назвати?
ну тримайте - Сироварчюк!
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29.11.2024 18:09 Ответить
тут і кацапського дрона не потрібно - самі все зробимо!
мінус наш міномет..
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29.11.2024 18:14 Ответить
О, почалося переведення стрілок, і забалакування своїх проблем
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29.11.2024 17:52 Ответить
Нехай вся клорейська і срюська непотріб летить назад по кацапстану
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29.11.2024 17:53 Ответить
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29.11.2024 17:56 Ответить
********** летять куди зхотять - це демократія.
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29.11.2024 17:57 Ответить
Якраз час посміятись із жалюгідної якості корейських мін, після скандалу з бракованими мінами нашого виробництва.
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29.11.2024 18:00 Ответить
Ну так в тому ж і задумка. Мета марафону показати нам, що "там" теж не все добре. Воно в них летить не туди, але ж летить! і його на порядок більше, ніж нашого, що не летить зовсім.
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29.11.2024 18:24 Ответить
А що у нас? Відсиріли?
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29.11.2024 18:14 Ответить
Відзеленіли. А Сирський тут якраз і ні прі чьом.
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29.11.2024 18:34 Ответить
А як же ж на заводи нашого Оборонпрому пролізло оце чучхе?
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29.11.2024 18:18 Ответить
"А в амєрікє нєгров вєшают" - стара казочка з совка, якою прикривали власні про/оби, досі жива.
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29.11.2024 18:22 Ответить
Наші міни від оборонпрому скоро залетять під крісло на якому сидить ze пінгвін.
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29.11.2024 18:25 Ответить
А ще в кацапів рубль обвалився, обкрадають армію, до солдат відносяться як до рабів, їхня дума приймає антинародні закони, мізерні пенсії, вічно п'яний мєдвєдєв, з постійного бодуна не може вийти захарова і рак в *****, зненацька випаде сніг і вдарить мороз, а кацапи будуть не готові. Можливо і кордони закриють...
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29.11.2024 18:31 Ответить
Нє, у них там ***** взагалі здохло ще влітку і лежить в десь в холодильнику в глибокій заморозці разом з курячими окорочками, що ще Буш в московію присилав. І тарологів, тарологів побільше, вони точно скажуть, що війна закінчиться наступного року. В 2023 році казали що в 2024 закінчиться, тепер кажуть що в 2025. телегавноригофон.
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29.11.2024 19:06 Ответить
Ну так вони косоокі - все логічно.
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29.11.2024 19:03 Ответить
Эх, хорошо у нас не так😂 новости из разряда телемарафона
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29.11.2024 19:06 Ответить
А якщо взяти 100 тис бракованих 120-х мін і запхнути в дупу кожному зеленому чиновнику, що перше скінчиться? Чиновники, чи міни?
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29.11.2024 19:07 Ответить
В очко нехай їм летять.
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29.11.2024 20:50 Ответить
Наші міни зовсім не хочуть ні літати ні вибухати , тож корейські набагато краще.
Це ще добре що порох наші не виробляють бо його й лампою паяльною хіба що поплавиш.
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29.11.2024 21:58 Ответить
 
 