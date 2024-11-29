Оккупанты жалуются на боеприпасы из КНДР, потому что те летят не туда, куда нужно, - ОСГВ "Хортиця"

Российские оккупанты выражают недовольство из-за низкого качества боеприпасов, предоставленных Северной Кореей.

Об этом во время национального марафона сообщил представитель группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне сталкиваются с проблемами при использовании этого вооружения.

"У нас есть информация, что российские военнослужащие проявляют жалобы на сложности в применении боеприпасов, поставляемых Северной Кореей. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они (россияне) не могут с ними хорошо обращаться. Сложности в применении боеприпасов есть", - отметил Волошин.

Спикер также добавил, что сложности в применении таких боеприпасов являются серьезной проблемой для оккупантов.

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности KN-23/24. Поставки происходят на фоне роста сотрудничества между двумя режимами, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

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