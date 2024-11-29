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Музыкант и военнослужащий Мирослав Кувалдин посвятил песню погибшим побратимам

Пісня Мирослава Кувалдіна загиблим побратимам

"Культурный десант" выпустил видеоклип на песню Мирослава Кувалдина "До побачення". Композиция создана в рамках инициативы "КД" по записи серии клипов и песен о борьбе украинцев за свою свободу, написанных военными и гражданскими. Режиссеры видео - Мирослав Кувалдин и глава "Культурного десанта" Николай Серга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Клип создан в сотрудничестве с платформой памяти "Мемориал", которая предоставила фотографии погибших воинов.

"До побачення" - это песня, пронизанная светлой печалью по побратимам, которые продолжают жить до тех пор, пока мы помним о них. Это песня о ценностях людей, поступки которых стали героическими.

"Вооруженные силы - это большая семья, и поэтому потеря каждого побратима отзывается в душе, как потеря ближайшего родственника. С этим трудно жить. Трудно найти слова, которые могли бы облегчить это бремя. Мы только молчим. Минута молчания становится единственным способом почтить погибших. Но даже в этом молчании голоса погибших продолжают звучать в твоей голове, их слова не исчезают, а лица стоят перед глазами. Это остается с тобой навсегда. Именно так родилась песня "До побачення" - из потребности найти исцеление. Для меня она стала способом принять потери", - рассказывает автор Мирослав Кувалдин.

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В гражданской жизни Кувалдин - известный музыкант, автор песен, лидер группы "The ВЙО". С началом полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ, с позывным "Джонич" воевал в составе 69-го батальона 101-й бригады ТРО. Позже присоединился к "Культурному десанту" и начал ездить с выступлениями на фронт, чтобы поддержать музыкой боевой дух военных.

Смотрите полное видео на песню "До побачення" на YouTube-канале CulturalForcesMusic

Главный исполнитель (вокал, гитара): Мирослав Кувалдин

Текст: Мирослав Кувалдин

Музыка: Мирослав Кувалдин

Аранжировка: Сергей Доценко

Сведение, мастеринг: Игорь Рабинович

Продюсер: Александр Чемеров

О "Культурном Десанте":

"Культурный десант" - объединение военнослужащих творческих и креативных профессий, усилия которых направлены на улучшение морально-психологического состояния войска с помощью инструментов культуры. На разных направлениях фронта постоянно работают несколько мобильных творческих групп. Также две группы артистов выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах ВСУ и отдельно усиливает эту работу "Оркестр 59". Ежемесячно происходит около 200 выступлений для бойцов Сил обороны. Среди участников "Культурного десанта" - известные украинские артисты с боевым опытом. Кроме того, объединение сотрудничает с гражданскими артистами и художниками.

В 2023 году "Культурный десант" начал проект "Книга на фронт", который обеспечивает воинов в зонах боевых действий необходимой литературой. Несколько крупных сетей книжных магазинов присоединились к этой инициативе. За первый год проекта украинцы приобрели около 26 тыс. книг для бойцов, которые были переданы на фронт.

В 2024 году "Культурный десант" запустил проект "Фронтовая студия". Это мобильная студия для записи музыки с передовой. Сейчас записано 14 песен, созданных военнослужащими. В записи песен приняли участие около сотни музыкантов. Среди записей - романсы, рок-баллады, колыбельные, панк, опера и рэп.

Все проекты помогают не только военным, но и обществу в целом, ведь это укрепляет связи между фронтом и тылом.

Страницы "Культурного десанта":

inst: @culturalforces.military/

tiktok: @culturalforces/

youtube: Культурные силы Музыка

сайтhttps://culturalforces.org

Автор: 

музыка (786) потери (4370)


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Топ комментарии
+15
Дяку, Мирославе, хай Бог береже
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29.11.2024 18:37
+10
Чорний українець VS білі зрадники...
І таке буває в історії України.
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29.11.2024 18:52
+3
Хруню, ти вмієш співати?
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29.11.2024 19:14
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Правила форума Совет форумчан
Дяку, Мирославе, хай Бог береже
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29.11.2024 18:37 Ответить
Чорний українець VS білі зрадники...
І таке буває в історії України.
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29.11.2024 18:52 Ответить
Це один з уроків, які не вивчили тягнибакси з фаріонихами...
Тому й зникли з неба української нації. Політичної нації!
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29.11.2024 19:12 Ответить
Представники цієї "політичної нації" зараз при владі. Туплять, зраджують, грабують, мають, як мінімум, громадянство кацапстану або інших країн. Гроші і бізнес тримають в інших країнах (або в диванах). Мають зарплатню у сотні тисяч гривень. А Квалдін - українець, який ніс своє українство довгими роками. До т.з. політичної нації треба ще щоб українська нація здобула волю і перемогу. Тоді, в майбутньому, може й виникне потреба у формуванні
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30.11.2024 07:12 Ответить
А що скажете за багато мільйонів етнічно-кровних українчиків на раші? Мовчиш, хруню, бо все знаєш, соромишся, а вголос сказати хочеш лише про Кувалдіна.
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30.11.2024 09:19 Ответить
Нормас. Тоже хочу в культурном десанте служить. У них там говорят отдельное расписание как в свое время было у оркестров на срочке. Короче один в окоп а десант собирается песни пишет а потом домой в тепло. Не служба а мед, боевые тоже получают за концерты? 🥴
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29.11.2024 19:03 Ответить
Хруню, ти вмієш співати?
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29.11.2024 19:14 Ответить
Давай першу, бо я у Мюнхені ще лише два тижні і повертаюся у Львів. Різдво і Новий рік буду в Україні. Давай про Оболонь.
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29.11.2024 19:34 Ответить
respect і повага тобі чоловічє!
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30.11.2024 00:20 Ответить
 
 