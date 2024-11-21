В День ДШВ романтический хит превратили в манифест десантников в стиле хард-рока

Ко Дню десантно-штурмовых войск ВСУ "Культурный десант" выпустил клип на песню "Под бахмутским дождем", которая воспевает мужество и стойкость украинских десантников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Это видео - манифест украинского десантника, который призван мотивировать себя и своих побратимов. Несмотря на усталость, наши воины продолжают защищать свою страну, опираясь на глубинные ценности - семья, любовь к Родине и память о погибших побратимах.

В клипе снялся воин-десантник, участвовавший в боях под Бахмутом и на других участках фронта. Сейчас он - инструктор 199-го учебного центра ДШВ ВСУ. Остальные солдаты, которые стали героями клипа, также действующие военные с боевым опытом.

Авторы текста песни: волонтер Михаил Шелепетень и глава "Культурного десанта", капитан ВСУ Николай Серга.

Композиция является кавер-версией песни Дарьи Красновецкой (Darisha) "Под Винницким дождем", которая приобрела популярность в 2023 году.

Один из авторов песни - Михаил Шелепетень - давно записывает рок-каверы популярных песен, чтобы продвигать сборы на дроны для ДШВ. Он постоянно выступал на фронте вместе с артистами "Культурного десанта".

"Михаил Шелепетень выступал на фронте с "Культурным десантом". Я услышал припев в его исполнении, предложил ему новую версию песни. Уже через полчаса написал текст. Эта песня и клип на нее - наше поздравление воинам Десантно-штурмовых войск, наше уважение украинским десантникам", - говорит Николай Серга.

"Сборы в то время закрывались очень тяжело, возникла идея переделывать популярные песни, увеличивать охват. Было записано много песен, и это очень помогло, - вспоминает Михаил, - Так же появилась "Под бахмутским дождем". Я увидел в интернете видео, где военные 80 бригады танцуют возле машины под песню "Мы целовались под винницким дождем", и решил переделать эту песню".

Видео было создано в рамках инициативы "Культурного десанта" по записи песен и клипов, посвященных борьбе украинцев за свободу.

Смотрите полное видео на песню "Под бахмутским дождем" на YouTube-канале CulturalForcesMusic

Также недавно "Культурный десант" выпустил песню "Как ты там, Харьков?" - акустическую рок-композицию о мужественных жителях города, который регулярно страдает от российских обстрелов.

Ранее был выпущен анимационный клип на песню "Поговорим", написанную военнослужащим Валентином Ильчуком. Это история о войне и ее последствиях для военных и гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Metallica опубликовала видео с музыкантом ВСУ

О "Культурном Десанте":

"Культурный десант" - объединение военнослужащих творческих и креативных профессий, усилия которых направлены на улучшение морально-психологического состояния войска с помощью инструментов культуры. На разных направлениях фронта постоянно работают несколько мобильных творческих групп. Также две группы артистов выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах ВСУ и отдельно усиливает эту работу "Оркестр 59". Ежемесячно происходит около 200 выступлений для бойцов Сил обороны. Среди участников "Культурного десанта" - известные украинские артисты с боевым опытом. Кроме того, объединение сотрудничает с гражданскими артистами и художниками.

В 2023 году "Культурный десант" начал проект "Книга на фронт", который обеспечивает воинов в зонах боевых действий необходимой литературой. Несколько крупных сетей книжных магазинов присоединились к этой инициативе. За первый год проекта украинцы приобрели около 26 тыс. книг для бойцов, которые были переданы на фронт.

В 2024 году "Культурный десант" запустил проект "Фронтовая студия". Это мобильная студия для записи музыки с передовой. Сейчас записано 14 песен, созданных военнослужащими. В записи песен приняли участие около сотни музыкантов. Среди записей - романсы, рок-баллады, колыбельные, панк, опера и рэп.

Все проекты помогают не только военным, но и обществу в целом, ведь это укрепляет связи между фронтом и тылом.