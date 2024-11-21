У День ДШВ романтичний хіт перетворили на маніфест десантників у стилі хард-року

До Дня десантно-штурмових військ ЗСУ "Культурний десант" випустив кліп на пісню "Під бахмутським дощем", яка оспівує мужність і стійкість українських десантників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Це відео – маніфест українського десантника, який покликаний мотивувати себе та своїх побратимів. Попри втому, наші воїни продовжують захищати свою країну, спираючись на глибинні цінності – сімʼя, любов до Батьківщини та пам’ять про загиблих побратимів.

У кліпі знявся воїн-десантник, що брав участь у боях під Бахмутом і на інших ділянках фронту. Зараз він – інструктор 199-го навчального центру ДШВ ЗСУ. Решта солдатів, які стали героями кліпу, також чинні військові з бойовим досвідом.

Автори тексту пісні: волонтер Михайло Шелепетень та очільник "Культурного десанту", капітан ЗСУ Миколай Сєрга.

Композиція є кавер-версією пісні Дарини Красновецької (Darisha) "Під Вінницьким дощем", яка набула популярності в 2023 році.

Один із авторів пісні — Михайло Шелепетень — давно записує рок-кавери популярних пісень, щоб просувати збори на дрони для ДШВ. Він постійно виступав на фронті разом із артистами "Культурного десанту".

"Михайло Шелепетень виступав на фронті з "Культурним десантом". Я почув приспів у його виконанні, запропонував йому нову версію пісні. Вже через півгодини написав текст. Ця пісня та кліп на неї — наше привітання воїнам Десантно-штурмових військ, наша шана українським десантникам", – говорить Миколай Сєрга.

"Збори в той час закривалися дуже важко, виникла ідея переробляти популярні пісні, збільшувати охоплення. Було записано багато пісень, і це дуже допомогло, — згадує Михайло. — Так само з’явилася "Під бахмутським дощем". Я побачив в інтернеті відео, де військові 80 бригади танцюють біля автівки під пісню "Ми цілувалися під вінницьким дощем", і вирішив переробити цю пісню".

Відео було створено в рамках ініціативи "Культурного десанту" із запису пісень і кліпів, присвячених боротьбі українців за свободу.

Дивіться повне відео на пісню "Під бахмутським дощем" на YouTube-каналі CulturalForcesMusic

Також нещодавно "Культурний десант" випустив пісню "Як ти там, Харків?" – акустичну рок-композицію про мужніх мешканців міста, яке регулярно потерпає від російських обстрілів.

Раніше було випущено анімаційний кліп на пісню "Поговорімо", написану військовослужбовцем Валентином Ільчуком. Це історія про війну та її наслідки для військових і цивільних.

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Про "Культурний Десант":

"Культурний десант" – об’єднання військовослужбовців творчих і креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу "Оркестр 59". Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників "Культурного десанту" – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Крім того, об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

В 2023 році "Культурний десант" розпочав проєкт "Книга на фронт", який забезпечує воїнів у зонах бойових дій необхідною літературою. Кілька великих мереж книгарень доєдналися до цієї ініціативи. За перший рік проєкту українці придбали близько 26 тис. книг для бійців, які були передані на фронт.

В 2024 році "Культурний десант" запустив проєкт "Фронтова студія". Це мобільна студія для запису музики з передової. Наразі записано 14 пісень, створених військовослужбовцями. У записі пісень взяли участь близько сотні музикантів. Серед записів — романси, рок-балади, колискові, панк, опера та реп.

Усі проєкти допомагають не лише військовим, але й суспільству загалом, адже це зміцнює зв'язки між фронтом і тилом.