В бою за Украину погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович

На российско-украинской войне в Авдеевке Донецкой области погиб украинский поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его брат Тарас Кулик в Facebook.

"В бою с россией отдал свою жизнь мой брат - Мирослав КУЛИК, в городе Авдеевка, Донецкой области 25.11.2024",- написал брат погибшего.

29.11.1967 он появился на свет в городе Луцке

Он добавил, что 29 ноября поэту должно было исполниться 57 лет.

Мирослав Герасимович (Кулик) родился в Луцке 29 ноября 1967 года. Он был поэтом, прозаиком, киносценаристом, музыкантом. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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