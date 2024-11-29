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Новости
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В бою за Украину погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович

На российско-украинской войне в Авдеевке Донецкой области погиб украинский поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его брат Тарас Кулик в Facebook.

"В бою с россией отдал свою жизнь мой брат - Мирослав КУЛИК, в городе Авдеевка, Донецкой области 25.11.2024",- написал брат погибшего.

29.11.1967 он появился на свет в городе Луцке

Он добавил, что 29 ноября поэту должно было исполниться 57 лет.

Загинув поет Мирослав Герасимович

Мирослав Герасимович (Кулик) родился в Луцке 29 ноября 1967 года. Он был поэтом, прозаиком, киносценаристом, музыкантом. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Автор: 

литература (286) потери (4370) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+33
Вічна пам'ять і слава героям.
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29.11.2024 20:00
+17
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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29.11.2024 20:12
+14
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.11.2024 20:09
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Вічна пам'ять і слава героям.
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29.11.2024 20:00 Ответить
Вічна слава Герою! А які обставини? Авдіївка вже багато місяців як захоплена і фронт вже далеко... Невже наше ДРГ аж туди дісталось?
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29.11.2024 20:06 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.11.2024 20:09 Ответить
ця війна, діло не молодих ((
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29.11.2024 20:10 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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29.11.2024 20:12 Ответить
С.У.М.
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29.11.2024 20:13 Ответить
«Найкращі гинуть за найгірших на цій війні» ,як сказала дуже влучно Ірина Фаріон
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29.11.2024 20:22 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
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29.11.2024 21:32 Ответить
Герою Укоаїни слава 😪😪😪
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29.11.2024 21:39 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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29.11.2024 21:44 Ответить
 
 