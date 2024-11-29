В бою за Украину погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович
На российско-украинской войне в Авдеевке Донецкой области погиб украинский поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его брат Тарас Кулик в Facebook.
"В бою с россией отдал свою жизнь мой брат - Мирослав КУЛИК, в городе Авдеевка, Донецкой области 25.11.2024",- написал брат погибшего.
29.11.1967 он появился на свет в городе Луцке
Он добавил, что 29 ноября поэту должно было исполниться 57 лет.
Мирослав Герасимович (Кулик) родился в Луцке 29 ноября 1967 года. Он был поэтом, прозаиком, киносценаристом, музыкантом. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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