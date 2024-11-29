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Новости мобилизации
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С 1 декабря бронирование будет происходить только через "Дію"

Дія

С 1 декабря 2024 года бронирование от мобилизации можно будет проводить только онлайн через платформу "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

"100% бронирований будут происходить через "Дію" уже с 1 декабря. Предприятия, которые нарушили механизм бронирования, потеряют статус критических. Работники этих предприятий будут разбронированы. Оформить бронирование можно будет и на нового сотрудника - руководитель самостоятельно подтверждает его зарплату. Параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими", - говорится в сообщении

В Минцифры отметили, что правительство завершило аудит критически важных предприятий, учреждений и организаций по статусу критичности. Результат - 95% предприятий сохранили свой статус. Статус критичности предприятия должны подтвердить до 28 февраля 2025 года, а бронировать людей смогут уже с 1 декабря.

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Автор: 

бронирование (152) мобилизация (2735) Минцифры (315) Дія (420)


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Топ комментарии
+3
Невже досі ЗЕбарани не розуміють - це ще один крок для автоматичного цифрового голосування за ЗЕ, без відома виборців. Іде підготовка до цифрової маніпуляції голосами виборців без їх згоди. Смартфон у ДІЇ напише "ПРОТИ" а ЦВК отримає "ЗА". Заганяють в ДІЮ усіх кого дістануть.
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29.11.2024 20:56
+3
в зе немає смартфона.Боїться щоб смс-кою повістку не прислали.Вода зараз в Тисі дуже холодна стала.
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29.11.2024 21:02
+1
От так плавно, від реклами до зобов'язання мати "Дію".
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29.11.2024 22:07
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спонсори потужної броні, під найнайнай потужні гудки, надані "ахмєткаґрупп", під символічні 95% місячних!
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29.11.2024 20:25 Ответить
А зе! Зареєструвався вже?
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29.11.2024 20:37 Ответить
в зе немає смартфона.Боїться щоб смс-кою повістку не прислали.Вода зараз в Тисі дуже холодна стала.
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29.11.2024 21:02 Ответить
І хто б сумнівався, для чого населенню впихали "Дію". Натиснуть клавішу - і ти вже без грошей, натиснуть іншу - і ти вже без прав, ще натиснуть - і ти вже без бронювання.
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29.11.2024 22:44 Ответить
А у ТЦКашних бусіфікаторів "Дії" нема, в них свої бази.
"Шах і МАТ!" ухилянтам.
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29.11.2024 20:43 Ответить
Невже досі ЗЕбарани не розуміють - це ще один крок для автоматичного цифрового голосування за ЗЕ, без відома виборців. Іде підготовка до цифрової маніпуляції голосами виборців без їх згоди. Смартфон у ДІЇ напише "ПРОТИ" а ЦВК отримає "ЗА". Заганяють в ДІЮ усіх кого дістануть.
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29.11.2024 20:56 Ответить
Яке відношення бронювання у Дії має до персональних аккаунтів? Бронювання в Дії через бізнес-аккаунт підприємства проходить. Людині мати Дію не обов'язково.
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29.11.2024 22:10 Ответить
Бронь в обмін на цифрове гетто. "Хрін за редьку не солодший"...
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29.11.2024 20:59 Ответить
УВАГА !!!
Бронювати будуть через браковану ''паро-Дію'', яку хакнули москалі і мають до неї доступ.
Просте запитання - на кого працюють Зеленський і Федоров.?
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29.11.2024 21:18 Ответить
От так плавно, від реклами до зобов'язання мати "Дію".
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29.11.2024 22:07 Ответить
Яке відношення бронювання у Дії має до персональних аккаунтів? Бронювання в Дії через бізнес-аккаунт підприємства проходить. Людині мати Дію не обов'язково.
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29.11.2024 22:11 Ответить
А я про це згадав?
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29.11.2024 22:18 Ответить
Ви написали про зобов'язання мати Дію. У чому воно проявляється?
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29.11.2024 22:32 Ответить
Ага. Відчув, що троляка, але все ж купився. Відчалюй.
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29.11.2024 22:39 Ответить
Тепер ще назвіть в якому нормативно правовому актові визначено обов'язок мати смартфон, комп чи інтернет. Для тих хто в танку роз'ясню- ніде це раз. Це підтверджує факт того що рєєструючи себе ви підтверджуєте свою згоду на всю цю зерь. Користуйтесь.
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30.11.2024 10:17 Ответить
 
 