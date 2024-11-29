С 1 декабря бронирование будет происходить только через "Дію"
С 1 декабря 2024 года бронирование от мобилизации можно будет проводить только онлайн через платформу "Дія".
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.
"100% бронирований будут происходить через "Дію" уже с 1 декабря. Предприятия, которые нарушили механизм бронирования, потеряют статус критических. Работники этих предприятий будут разбронированы. Оформить бронирование можно будет и на нового сотрудника - руководитель самостоятельно подтверждает его зарплату. Параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими", - говорится в сообщении
В Минцифры отметили, что правительство завершило аудит критически важных предприятий, учреждений и организаций по статусу критичности. Результат - 95% предприятий сохранили свой статус. Статус критичности предприятия должны подтвердить до 28 февраля 2025 года, а бронировать людей смогут уже с 1 декабря.
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"Шах і МАТ!" ухилянтам.
Бронювати будуть через браковану ''паро-Дію'', яку хакнули москалі і мають до неї доступ.
Просте запитання - на кого працюють Зеленський і Федоров.?