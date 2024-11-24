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В "Дії" появится опция получения и продления разрешений на владение оружием, - МВД

У

В приложении "Дія" появится опция получения и продления разрешений на владение оружием.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в интервью "Зеркалу недели", передает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия. По словам Драпятого, это существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.

Отмечается, что ранее МВД провело опрос среди пользователей электронного кабинета, который показал, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш безоговорочный приоритет во всей системе органов МВД, определенный министром внутренних дел Украины Игорем Клименко", - сказал Драпятый.

Ранее в МВД заявляли, что Единый реестр оружия будет наполнен на 100% в 2026 году.

Читайте также: Полиция в этом году открыла 4,7 тысячи дел относительно незаконного обращения с оружием

Автор: 

оружие (10203) реестр (322) приложение (170) диджитализация (221) Дія (422)


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Топ комментарии
+14
А почему бы не сделать автоматическое разрешение на владение оружием для тех у кого есть военый билет? Или как воевать так все обязаны а право на оружие будет разрешать господин так же как и брать дань.
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24.11.2024 20:05
+6
який шедрий "подарунок влади Багато навоюєш з мисливською зброєю проти калашів. Влада більше лякаєтся власного озброєнного народу, як будь які тирани- узурпатори
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24.11.2024 20:10
+6
Цікаво, як буде працювати подовження дозволу в Дії, якщо для цього треба нести зброю в дозвільну на експертизу? Причому тепер і гладкоствол теж
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24.11.2024 20:18
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А почему бы не сделать автоматическое разрешение на владение оружием для тех у кого есть военый билет? Или как воевать так все обязаны а право на оружие будет разрешать господин так же как и брать дань.
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24.11.2024 20:05 Ответить
Саме так. Феодалізм. Все як в літопису про Ізяслава, який відмовився видати зброю киянам коли Київ обступили половці, а княжа рать не справлялась. Їм краще данину заплатити умовним половцям (людьми і товаром).
Половці - як приклад, нічого не маю проти предків кримських татар.
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24.11.2024 21:32 Ответить
абсолютно правильно, более того если государство не умеет\не может\не хочет защищать своих граждан, то как минимум палки в колеса тоже не должно ставить. и сейчас уже речь даже не идет о стрелковом вооружении - с начала полномасштабки должно было быть свободное производство\ношение\владение\торговля оружием и бк. глядишь и "избранные физиономии" а может и кто побогаче среди местных, судьи-прокуроры до кучи, вместо хатынок и пластиковых тачек дома и закордоном, которые кацапы и так спалят рано или поздно, купили бы пару танков\пво\ракет. да и "укроборонпром" вместо попилов может бы в рамках конкуренции стал работать.
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25.11.2024 02:08 Ответить
підароязика сєпарня не сій розбрат серед українців тварина
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25.11.2024 09:30 Ответить
який шедрий "подарунок влади Багато навоюєш з мисливською зброєю проти калашів. Влада більше лякаєтся власного озброєнного народу, як будь які тирани- узурпатори
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24.11.2024 20:10 Ответить
Зараз можна купити напівавтомат AR 15, та ще багато іншого. Якщо проходиш службу, то і з дозволом все просто. Але ж вам лише потриндіти.
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24.11.2024 21:31 Ответить
Прямо зараз дивлюсь - в Ібісі в наявності є карабіни .50 BMG, .338 Lapua Magnum, з яких при певному везінні можна збити Мі-28 та Ка-52. Про усілякий дріб'язок калібрів .308 і менше мовчу. Суто мисливська зброя, ага, вільно доступна для продажу.
Короткоствол (якщо не депутат, суддя, прокурор, чи придворний журналіст) заборонено, та автоматичну зброю. Але кожен може стати високоякісним снайпером з гвинтівкою, яка краще 99,9% аналогічних в рашистів (якщо звісно є на це -+150-400 тисяч гривень)
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24.11.2024 22:24 Ответить
Цікаво, як буде працювати подовження дозволу в Дії, якщо для цього треба нести зброю в дозвільну на експертизу? Причому тепер і гладкоствол теж
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24.11.2024 20:18 Ответить
коли це ти гладкоствол носив?! тільки нарізну на відстріл
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24.11.2024 23:27 Ответить
Від недавно , ну це років як 5 вже , потрібно приходити у дозвільну зі зброєю в т.,ч рушницею
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25.11.2024 09:32 Ответить
мова про експертизу...тобто відстріл, а не про те щоб інспектор побачив наявність зброї на яку дає дозвіл. Як на мене це різні речі
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25.11.2024 11:11 Ответить
Тепер кротам не треба буде навіть читати бази мвс які втекли і їх лишили. Адже про участь російського філіалу Epam у розробці Дії не писав тільки лінивий
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24.11.2024 21:29 Ответить
Тепер москальські окупанти за допомогою ''паро-Дії'' будуть мати інформацію про українських власників зброї.
В даному випадку маємо чергову диверсію банди Зеленського-Федорова проти України і Українців.
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24.11.2024 21:29 Ответить
Люблю эту тему---но настопиз-ело! Очередная мура, попытка выкрутить, вымудрить, выпудрить мозги людям. Срочно через Конституцию всё провести! Это конституционное право иметь оружие! А правильней---право на защиту личности и своего имущества!!! И короткий огнестрел в том числе и конечно же с правом ношения! И все эти прокуратуры, менты всех мастей, депутаты и уголовники в том числе прекрасно понимают, что такой закон абсолютно перевернёт систему взаимоотношений с властью, урками, борзыми, частные охранны агентства, титушки, потаскушки и прочая шваль залётная. Причём процесс идёт быстро и результативно. А во время войны есть ещё 5 колона. Сделаем мир чище. Кольт.
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24.11.2024 21:31 Ответить
Пришла Россия и в ДНР стали жить по кацапским законам. До 22-го у них стволы не продавались. Но принеся трофейное оружие (при наличии паспорта ДНР) до 12 с хвостиком мм. и пробив его отсутствие по базе его на тебя регистрировали.
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24.11.2024 22:02 Ответить
Все ти підароязике знаєш що на паРаші... Баньте тварин узкощелепих тут на цензорі це все сєпарня
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25.11.2024 09:34 Ответить
доречі, фото застаріли...книжечки забирають вже, можна роздруківку з бази зробити
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24.11.2024 23:29 Ответить
 
 