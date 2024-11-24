В "Дії" появится опция получения и продления разрешений на владение оружием, - МВД

В приложении "Дія" появится опция получения и продления разрешений на владение оружием.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в интервью "Зеркалу недели", передает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия. По словам Драпятого, это существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.

Отмечается, что ранее МВД провело опрос среди пользователей электронного кабинета, который показал, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш безоговорочный приоритет во всей системе органов МВД, определенный министром внутренних дел Украины Игорем Клименко", - сказал Драпятый.

Ранее в МВД заявляли, что Единый реестр оружия будет наполнен на 100% в 2026 году.

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