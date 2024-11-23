Полиция в этом году открыла 4,7 тысячи дел по незаконному обращению с оружием
Правоохранители в этом году в целом открыли 4700 уголовных производств относительно незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Об этом в интервью "Зеркало недели" заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть статистика по статьям 263, 263-1 Уголовного кодекса Украины - о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. За этот год правоохранителями возбуждено 4700 уголовных производств по этим статьям. Конечно, до полномасштабной войны показатели были меньше", - сказал Драпятый.
По его словам, из этих 4700 производств в 3797 делах лицам были объявлены подозрения и 3212 дел уже были направлены в суд.
"То есть, дела расследуются, и подчеркиваю, что ситуация контролируемая", - заверил замминистра.
Драпятый отметил, что полиция фиксирует случаи и совершения преступлений с применением огнестрельного оружия, и его незаконного оборота.
"К сожалению, мы видим тенденцию к росту количества и этих уголовных правонарушений. Понятно, что больше всего такого оружия изымается в регионах, граничащих с районами ведения боевых действий. Это Донецкая, Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области. Меньше всего изымается оружия на западе - в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях", - проинформировал заместитель главы МВД.
За 10 месяцев 2024 года, добавил он, Национальная полиция Украины обнаружила и 137 схронов оружия, в которых хранилось 308 единиц автоматического оружия и 106 единиц другого огнестрельного оружия, 4 136 гранат, 220 гранатометов, сотни тысяч патронов и других боеприпасов, а также более тонны взрывчатых веществ.
"Кроме этого, полицейские документируют торговцев оружием, выявляя каналы его распространения и, соответственно, изымая из обращения. За десять месяцев этого года было девять сотен попыток сбыта оружия и боеприпасов, во время чего из незаконного оборота изъято 569 единиц оружия, 1,5 тысячи гранат, почти 200 килограммов взрывчатки", - сказал Драпятый.
Отдельно он заявил, что если говорить о таких преступлениях, как разбои, грабежи, кражи, то в период полномасштабной войны МВД наблюдает уменьшение количества этих случаев.
"Поэтому нам удается оперативно реагировать на вызовы и держать ситуацию под контролем", - проинформировал заместитель главы МВД.
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Так краще і робота і гроші для мусоров ))
Якщо б було узаконено володіння зброєю, то в 2022му було б сафарі на кацапів, вони б сцялись не те що зайти в хату а навіть зайти у двір. Як в деяких штатах Америки, вломився в будинок, отримай заряд картечі в пузо, і досвідос.
Ти шановний поїдь в Техас або Луізіану, залізь у приватний будинок, і потім мед.експерт буде рахувати скільки нових дирок з'явилося у твоєму тулубі))
Вы фильмов Голливуда насмотрелись. Давно нет нет той Америки где белые домовладельцы шпалерами размахивали и из винчестеров личные кладбища устраивали.
Во всех штатах (кроме Техаса) если вы пальнете в спину грабителя, он имеет право на самооборону и шмалять в нападающего, вас.
Ознакомьтесь.
наличие оружия у нападавшего, численный перевес на стороне нападавших, силовое проникновение в дом, диспропорция в физической силе нападавшего и защищающегося. Лицо, применившее оружие в качестве самообороны, само не является агрессором. Это значит, что нельзя первым выстрелить или как-либо иначе спровоцировать нападавшего, иначе потеряешь право на самооборону. В этом случае происшествие будет квалифицировано как схватка равноправных участников или даже как нападение со стороны лица, применившего оружие в качестве самообороныДжерело новин: https://economistua.com/chto-kazhdyj-grazhdanin-ssha-znaet-o-primenenii-ognestrelnogo-oruzhiya/ - EconomistUA.com
Для початку навчись хоча б гугл перекладач
Хоть по утру, да на свои.И все на бабушкины деньги (от продажи петрушких)
Угрозыску тяжелей. Купить у бомжа признание в коррупции
НЕМАЄ ЗАКОНУ ПРО ЗБРОЮ!!!!
ЯК МОЖЕ БУТИ ЩОСЬ НЕ ЗАКОННО, КОЛИ НЕМАЄ ЗАКОНУ????