Более 1,4 млн единиц оружия зарегистрировано в Украине, - МВД

Сейчас в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить по учетам Нацполиции, то это более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. На самом деле это, конечно, очень большое количество оружия. И задачей именно МВД, правоохранительных органов является контролировать этот оборот оружия. И именно Единый реестр оружия является инструментом, который позволяет качественно и эффективно контролировать движение и нахождение оружия у гражданина", - сказал он.

Тимченко заявил, что в реестре сейчас уже есть более 750 тысяч записей.

"То есть, мы говорим о том, что более 50% оружия, которое учитывается Нацполицией, уже находится и является учетными записями в ЕРО", - добавил замминистра.

В то же время, пояснил он, говорить о полноценном запуске этого реестра можно будет только тогда, когда последнее разрешение-книжечка будет переведено в электронный вид.

"Фактически разрешения-книжечки прекратят существовать в июне 2026 года. Единственное исключение - это разрешения, которые выдавались на наградное оружие - они без срока действия. Поэтому они будут оставаться и нет необходимости переводить их в электронный вид. Есть возможность перевести это в электронный вид средствами ЕРЗ, но такого обязательства нет", - сказал заместитель главы МВД.

Отвечая на вопрос, Тимченко заявил, что на сегодня в Украине более чем в 8 раз увеличилось количество изъятия нелегального оружия подразделениями Нацполиции в сравнении с 2021 годом и даже с началом 2022 года.

"В 2022 году регистрации таких преступлений были на порядок меньше, чем в 2023 и 2024 годах. Поэтому работают все необходимые подразделения, чтобы выявлять и изымать такое оружие. И сегодня эта работа - достаточно эффективная, и она находится на постоянном контроле", - подытожил он.

