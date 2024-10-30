РУС
Более 1,4 млн единиц оружия зарегистрировано в Украине, - МВД

Сейчас в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить по учетам Нацполиции, то это более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. На самом деле это, конечно, очень большое количество оружия. И задачей именно МВД, правоохранительных органов является контролировать этот оборот оружия. И именно Единый реестр оружия является инструментом, который позволяет качественно и эффективно контролировать движение и нахождение оружия у гражданина", - сказал он.

Тимченко заявил, что в реестре сейчас уже есть более 750 тысяч записей.

"То есть, мы говорим о том, что более 50% оружия, которое учитывается Нацполицией, уже находится и является учетными записями в ЕРО", - добавил замминистра.

В то же время, пояснил он, говорить о полноценном запуске этого реестра можно будет только тогда, когда последнее разрешение-книжечка будет переведено в электронный вид.

"Фактически разрешения-книжечки прекратят существовать в июне 2026 года. Единственное исключение - это разрешения, которые выдавались на наградное оружие - они без срока действия. Поэтому они будут оставаться и нет необходимости переводить их в электронный вид. Есть возможность перевести это в электронный вид средствами ЕРЗ, но такого обязательства нет", - сказал заместитель главы МВД.

Отвечая на вопрос, Тимченко заявил, что на сегодня в Украине более чем в 8 раз увеличилось количество изъятия нелегального оружия подразделениями Нацполиции в сравнении с 2021 годом и даже с началом 2022 года.

"В 2022 году регистрации таких преступлений были на порядок меньше, чем в 2023 и 2024 годах. Поэтому работают все необходимые подразделения, чтобы выявлять и изымать такое оружие. И сегодня эта работа - достаточно эффективная, и она находится на постоянном контроле", - подытожил он.

Топ комментарии
+6
Дивно, що так мало. Кожен має мати зброю
30.10.2024 17:54 Ответить
+4
Українці повинні мати велечезну кількість зброї для знищення зовнішніх і внутрішніх ворогів.
30.10.2024 18:52 Ответить
+3
Непогано, непогано...
Контролюй, не контролюй, а все одно - зброя в руках людей - це непогано...
30.10.2024 17:03 Ответить
Непогано, непогано...
Контролюй, не контролюй, а все одно - зброя в руках людей - це непогано...
30.10.2024 17:03 Ответить
Не тіш себе-половина наградної яку козли один одному дарують ..та дробовики мисоивців
30.10.2024 18:40 Ответить
Дробовик - сурьйозна річ. І та половина, котра не у козлів - теж непогано...
30.10.2024 19:15 Ответить
З такою кількістю зброї для убезпечення життя переічному громадянину вкрай необхідно якось перестрахуватися в повсякденному житті. Варіант - послуги охоронної компанії, як от, наприклад, - https://alfa-pg.com.ua/ Альфа Преміум Груп Користуюсь сам, тому і раджу. Пультова охорона будинку - на дуже високому рівні.
30.10.2024 17:41 Ответить
Дивно, що так мало. Кожен має мати зброю
30.10.2024 17:54 Ответить
Стаття ні про що (
30.10.2024 18:15 Ответить
Більша половини нагородна збря
30.10.2024 18:41 Ответить
Українці повинні мати велечезну кількість зброї для знищення зовнішніх і внутрішніх ворогів.
30.10.2024 18:52 Ответить
Вся ця зброя у поліціянтів, судій та прокуратури.
30.10.2024 20:00 Ответить
И сотрудников НБУ
30.10.2024 21:29 Ответить
Та ви, дібіли, уяви не маєте, скільки її. Єдиного єрестра неіснує.
показать весь комментарий
