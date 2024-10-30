УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини
890 11

Понад 1,4 млн одиниць зброї зареєстровано в Україні, - МВС

Понад 1,4 млн одиниць зброї перебувають на обліку

Наразі в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити за обліками Нацполіції, то це понад 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї. Насправді це, звичайно, дуже велика кількість зброї. І завданням саме МВС, правоохоронних органів є контролювати цей обіг зброї. І саме Єдиний реєстр зброї є інструментом, який дозволяє якісно і ефективно контролювати рух і знаходження зброї у громадянина", - сказав він.

Тимченко заявив, що у реєстрі наразі вже є понад 750 тисяч записів.

"Тобто, ми говоримо про те, що понад 50% зброї, яка обліковується Нацполіцією, вже знаходиться і є обліковими записами у ЄРЗ", - додав заступник міністра.

Водночас, пояснив він, говорити про повноцінний запуск цього реєстру можна буде тільки тоді, коли останній дозвіл-книжечка буде переведений у електронний вигляд.

Читайте: МВС оцінило додаткові надходження до бюджету після зміни правил продажу автомобілів у десятки мільярдів гривень

"Фактично дозволи-книжечки припинять існувати у червні 2026 року. Єдине виключення - це дозволи, які видавалися на нагородну зброю - вони без терміну дії. Тому вони будуть залишатися і немає необхідності переводити їх у електронний вигляд. Є можливість перевести це у електронний вигляд засобами ЄРЗ, але такого зобов’язання немає", - сказав заступник глави МВС.

Відповідаючи на питання, Тимченко заявив, що станом на сьогодні в Україні у понад 8 разів збільшилася кількість вилучення нелегальної зброї підрозділами Нацполіції, як порівняти з 2021 роком і навіть з початком 2022 року.

"У 2022 році реєстрації таких злочинів були на порядок меншими, ніж у 2023 і 2024 роках. Тому працюють всі необхідні підрозділи, щоб виявляти і вилучати таку зброю. І сьогодні ця робота - досить ефективна, і вона знаходиться на постійному контролі", - підсумував він.

Читайте: Правоохоронці ухвалили понад 461 тисячу заяв на отримання зброї українцями, - МВС

Автор: 

МВС (3535) зброя (7741)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Дивно, що так мало. Кожен має мати зброю
показати весь коментар
30.10.2024 17:54 Відповісти
+4
Українці повинні мати велечезну кількість зброї для знищення зовнішніх і внутрішніх ворогів.
показати весь коментар
30.10.2024 18:52 Відповісти
+3
Непогано, непогано...
Контролюй, не контролюй, а все одно - зброя в руках людей - це непогано...
показати весь коментар
30.10.2024 17:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непогано, непогано...
Контролюй, не контролюй, а все одно - зброя в руках людей - це непогано...
показати весь коментар
30.10.2024 17:03 Відповісти
Не тіш себе-половина наградної яку козли один одному дарують ..та дробовики мисоивців
показати весь коментар
30.10.2024 18:40 Відповісти
Дробовик - сурьйозна річ. І та половина, котра не у козлів - теж непогано...
показати весь коментар
30.10.2024 19:15 Відповісти
З такою кількістю зброї для убезпечення життя переічному громадянину вкрай необхідно якось перестрахуватися в повсякденному житті. Варіант - послуги охоронної компанії, як от, наприклад, - https://alfa-pg.com.ua/ Альфа Преміум Груп Користуюсь сам, тому і раджу. Пультова охорона будинку - на дуже високому рівні.
показати весь коментар
30.10.2024 17:41 Відповісти
Дивно, що так мало. Кожен має мати зброю
показати весь коментар
30.10.2024 17:54 Відповісти
Стаття ні про що (
показати весь коментар
30.10.2024 18:15 Відповісти
Більша половини нагородна збря
показати весь коментар
30.10.2024 18:41 Відповісти
Українці повинні мати велечезну кількість зброї для знищення зовнішніх і внутрішніх ворогів.
показати весь коментар
30.10.2024 18:52 Відповісти
Вся ця зброя у поліціянтів, судій та прокуратури.
показати весь коментар
30.10.2024 20:00 Відповісти
И сотрудников НБУ
показати весь коментар
30.10.2024 21:29 Відповісти
Та ви, дібіли, уяви не маєте, скільки її. Єдиного єрестра неіснує.
показати весь коментар
30.10.2024 21:23 Відповісти
 
 