Понад 1,4 млн одиниць зброї зареєстровано в Україні, - МВС

Наразі в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити за обліками Нацполіції, то це понад 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї. Насправді це, звичайно, дуже велика кількість зброї. І завданням саме МВС, правоохоронних органів є контролювати цей обіг зброї. І саме Єдиний реєстр зброї є інструментом, який дозволяє якісно і ефективно контролювати рух і знаходження зброї у громадянина", - сказав він.

Тимченко заявив, що у реєстрі наразі вже є понад 750 тисяч записів.

"Тобто, ми говоримо про те, що понад 50% зброї, яка обліковується Нацполіцією, вже знаходиться і є обліковими записами у ЄРЗ", - додав заступник міністра.

Водночас, пояснив він, говорити про повноцінний запуск цього реєстру можна буде тільки тоді, коли останній дозвіл-книжечка буде переведений у електронний вигляд.

Читайте: МВС оцінило додаткові надходження до бюджету після зміни правил продажу автомобілів у десятки мільярдів гривень

"Фактично дозволи-книжечки припинять існувати у червні 2026 року. Єдине виключення - це дозволи, які видавалися на нагородну зброю - вони без терміну дії. Тому вони будуть залишатися і немає необхідності переводити їх у електронний вигляд. Є можливість перевести це у електронний вигляд засобами ЄРЗ, але такого зобов’язання немає", - сказав заступник глави МВС.

Відповідаючи на питання, Тимченко заявив, що станом на сьогодні в Україні у понад 8 разів збільшилася кількість вилучення нелегальної зброї підрозділами Нацполіції, як порівняти з 2021 роком і навіть з початком 2022 року.

"У 2022 році реєстрації таких злочинів були на порядок меншими, ніж у 2023 і 2024 роках. Тому працюють всі необхідні підрозділи, щоб виявляти і вилучати таку зброю. І сьогодні ця робота - досить ефективна, і вона знаходиться на постійному контролі", - підсумував він.

Читайте: Правоохоронці ухвалили понад 461 тисячу заяв на отримання зброї українцями, - МВС