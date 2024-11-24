У "Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю, - МВС

У застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", передає пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець нагадав, що червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї. За словами Драп'ятого, це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Зазначається, що раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - сказав Драп’ятий.

Раніше в МВС заявляли, що Єдиний реєстр зброї буде наповненим на 100% у 2026 році.

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