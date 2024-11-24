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У "Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю, - МВС

У

У застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", передає пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець нагадав, що червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї. За словами Драп'ятого, це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Зазначається, що раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - сказав Драп’ятий.

Раніше в МВС заявляли, що Єдиний реєстр зброї буде наповненим на 100% у 2026 році.

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Автор: 

зброя (7460) реєстр (846) додаток (475) диджиталізація (276) Дія (1123)


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Топ коментарі
+14
А почему бы не сделать автоматическое разрешение на владение оружием для тех у кого есть военый билет? Или как воевать так все обязаны а право на оружие будет разрешать господин так же как и брать дань.
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24.11.2024 20:05
+6
який шедрий "подарунок влади Багато навоюєш з мисливською зброєю проти калашів. Влада більше лякаєтся власного озброєнного народу, як будь які тирани- узурпатори
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24.11.2024 20:10
+6
Цікаво, як буде працювати подовження дозволу в Дії, якщо для цього треба нести зброю в дозвільну на експертизу? Причому тепер і гладкоствол теж
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24.11.2024 20:18
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А почему бы не сделать автоматическое разрешение на владение оружием для тех у кого есть военый билет? Или как воевать так все обязаны а право на оружие будет разрешать господин так же как и брать дань.
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24.11.2024 20:05 Відповісти
Саме так. Феодалізм. Все як в літопису про Ізяслава, який відмовився видати зброю киянам коли Київ обступили половці, а княжа рать не справлялась. Їм краще данину заплатити умовним половцям (людьми і товаром).
Половці - як приклад, нічого не маю проти предків кримських татар.
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24.11.2024 21:32 Відповісти
абсолютно правильно, более того если государство не умеет\не может\не хочет защищать своих граждан, то как минимум палки в колеса тоже не должно ставить. и сейчас уже речь даже не идет о стрелковом вооружении - с начала полномасштабки должно было быть свободное производство\ношение\владение\торговля оружием и бк. глядишь и "избранные физиономии" а может и кто побогаче среди местных, судьи-прокуроры до кучи, вместо хатынок и пластиковых тачек дома и закордоном, которые кацапы и так спалят рано или поздно, купили бы пару танков\пво\ракет. да и "укроборонпром" вместо попилов может бы в рамках конкуренции стал работать.
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25.11.2024 02:08 Відповісти
підароязика сєпарня не сій розбрат серед українців тварина
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25.11.2024 09:30 Відповісти
який шедрий "подарунок влади Багато навоюєш з мисливською зброєю проти калашів. Влада більше лякаєтся власного озброєнного народу, як будь які тирани- узурпатори
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24.11.2024 20:10 Відповісти
Зараз можна купити напівавтомат AR 15, та ще багато іншого. Якщо проходиш службу, то і з дозволом все просто. Але ж вам лише потриндіти.
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24.11.2024 21:31 Відповісти
Прямо зараз дивлюсь - в Ібісі в наявності є карабіни .50 BMG, .338 Lapua Magnum, з яких при певному везінні можна збити Мі-28 та Ка-52. Про усілякий дріб'язок калібрів .308 і менше мовчу. Суто мисливська зброя, ага, вільно доступна для продажу.
Короткоствол (якщо не депутат, суддя, прокурор, чи придворний журналіст) заборонено, та автоматичну зброю. Але кожен може стати високоякісним снайпером з гвинтівкою, яка краще 99,9% аналогічних в рашистів (якщо звісно є на це -+150-400 тисяч гривень)
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24.11.2024 22:24 Відповісти
Цікаво, як буде працювати подовження дозволу в Дії, якщо для цього треба нести зброю в дозвільну на експертизу? Причому тепер і гладкоствол теж
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24.11.2024 20:18 Відповісти
коли це ти гладкоствол носив?! тільки нарізну на відстріл
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24.11.2024 23:27 Відповісти
Від недавно , ну це років як 5 вже , потрібно приходити у дозвільну зі зброєю в т.,ч рушницею
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25.11.2024 09:32 Відповісти
мова про експертизу...тобто відстріл, а не про те щоб інспектор побачив наявність зброї на яку дає дозвіл. Як на мене це різні речі
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25.11.2024 11:11 Відповісти
Тепер кротам не треба буде навіть читати бази мвс які втекли і їх лишили. Адже про участь російського філіалу Epam у розробці Дії не писав тільки лінивий
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24.11.2024 21:29 Відповісти
Тепер москальські окупанти за допомогою ''паро-Дії'' будуть мати інформацію про українських власників зброї.
В даному випадку маємо чергову диверсію банди Зеленського-Федорова проти України і Українців.
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24.11.2024 21:29 Відповісти
Люблю эту тему---но настопиз-ело! Очередная мура, попытка выкрутить, вымудрить, выпудрить мозги людям. Срочно через Конституцию всё провести! Это конституционное право иметь оружие! А правильней---право на защиту личности и своего имущества!!! И короткий огнестрел в том числе и конечно же с правом ношения! И все эти прокуратуры, менты всех мастей, депутаты и уголовники в том числе прекрасно понимают, что такой закон абсолютно перевернёт систему взаимоотношений с властью, урками, борзыми, частные охранны агентства, титушки, потаскушки и прочая шваль залётная. Причём процесс идёт быстро и результативно. А во время войны есть ещё 5 колона. Сделаем мир чище. Кольт.
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24.11.2024 21:31 Відповісти
Пришла Россия и в ДНР стали жить по кацапским законам. До 22-го у них стволы не продавались. Но принеся трофейное оружие (при наличии паспорта ДНР) до 12 с хвостиком мм. и пробив его отсутствие по базе его на тебя регистрировали.
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24.11.2024 22:02 Відповісти
Все ти підароязике знаєш що на паРаші... Баньте тварин узкощелепих тут на цензорі це все сєпарня
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25.11.2024 09:34 Відповісти
доречі, фото застаріли...книжечки забирають вже, можна роздруківку з бази зробити
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24.11.2024 23:29 Відповісти
 
 