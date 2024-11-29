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Новости
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Президентом Евросовета официально стал экс-премьер Португалии Антониу Кошта

кошта став президентом Євроради

В пятницу, 29 ноября, президент Европейского совета Шарль Мишель официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время церемонии в здании Европейского совета в Брюсселе Мишель заявил, что руководство Евросоветом было "честью его жизни", и пожелал преемнику успехов на этом посту.

В своей речи, которую Кошта произнес частично на французском, он так же поблагодарил своего предшественника и подчеркнул, что его целью как главы Евросовета будет дальнейшее поддержание "единства Европы в многообразии".

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Вспомнил он и о полномасштабном российском вторжении в Украину, которое длится 1010 дней, подчеркнув, что мир не может быть достигнут любой ценой.

"Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве", - подчеркнул Кошта.

Он добавил, что на этом фоне Евросоюз должен подтвердить свою репутацию мирного проекта, "став сильнее, эффективнее, устойчивее и более автономным в сфере безопасности и обороны".

Автор: 

Евросоюз (17061) Антониу Кошта (45)


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Очолював соціалістичну партію Португалії.
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29.11.2024 20:42 Ответить
не виключено,що його,ЯК І ООНівського рашистського "слуги" Гутєріша,теж куйло "придбав" для єврозради
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29.11.2024 20:45 Ответить
Чергова лялька
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29.11.2024 20:59 Ответить
капець нам.... бомжі на підсосі перемогли....Португалія - одна з найбіднішіх та флюгерна країна Европи.... в неї влили мільярди під Евро 2016 але вона все ж така ж селючна країна
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29.11.2024 21:04 Ответить
цього року його викінули з крісла прем"єра за корупцію, і от гімно всплило...
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29.11.2024 21:09 Ответить
різноманітна єдність..
взагалі, таке буває..?
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30.11.2024 01:37 Ответить
 
 