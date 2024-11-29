Президентом Евросовета официально стал экс-премьер Португалии Антониу Кошта

В пятницу, 29 ноября, президент Европейского совета Шарль Мишель официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время церемонии в здании Европейского совета в Брюсселе Мишель заявил, что руководство Евросоветом было "честью его жизни", и пожелал преемнику успехов на этом посту.

В своей речи, которую Кошта произнес частично на французском, он так же поблагодарил своего предшественника и подчеркнул, что его целью как главы Евросовета будет дальнейшее поддержание "единства Европы в многообразии".

Читайте также: Фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на оборону на фоне российской агрессии против Украины

Вспомнил он и о полномасштабном российском вторжении в Украину, которое длится 1010 дней, подчеркнув, что мир не может быть достигнут любой ценой.

"Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве", - подчеркнул Кошта.

Он добавил, что на этом фоне Евросоюз должен подтвердить свою репутацию мирного проекта, "став сильнее, эффективнее, устойчивее и более автономным в сфере безопасности и обороны".