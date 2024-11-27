РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6085 посетителей онлайн
Новости
265 2

Фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на оборону на фоне российской агрессии против Украины

фон дер Ляєн про оборону ЄС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского Союза увеличить свои расходы на оборону на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметила фон дер Ляйен, Россия тратит до 9% процентов своего ВВП на военные нужды, тогда как Евросоюз - лишь 1,9%.

"В этом уравнении что-то не так. Наши расходы на оборону должны вырасти", - подчеркнула она.

Также глава ЕК убеждена, что для этого нужно среди прочего и укреплять оборонно-промышленную базу и воплощать совместные европейские проекты в этой области.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия способна за 3 месяца производить столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз в течение одного года.

Читайте также: Еврокомиссия нового состава поддержит Украину во вступлении в Евросоюз, - фон дер Ляйен

Автор: 

оборона (5202) россия (95441) Евросоюз (17102) Урсула фон дер Ляйен (512)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І в першу чергу на випуск унітазів для польських ВВС.
показать весь комментарий
27.11.2024 17:27 Ответить
Цікаво, а якщо перерахувати в ******** цінах, вартість відданних на московію бомбардувальників, ракет до них, знищених і вивезних тудиж Орєшників, НаТо шось я вважаю і половини на озброєння не передало.))) Якщо по чєсному, але де та честь в політиці.(((((
показать весь комментарий
27.11.2024 17:34 Ответить
 
 