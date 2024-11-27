Фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на оборону на фоне российской агрессии против Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского Союза увеличить свои расходы на оборону на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметила фон дер Ляйен, Россия тратит до 9% процентов своего ВВП на военные нужды, тогда как Евросоюз - лишь 1,9%.

"В этом уравнении что-то не так. Наши расходы на оборону должны вырасти", - подчеркнула она.

Также глава ЕК убеждена, что для этого нужно среди прочего и укреплять оборонно-промышленную базу и воплощать совместные европейские проекты в этой области.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия способна за 3 месяца производить столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз в течение одного года.

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