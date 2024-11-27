Фон дер Ляєн закликала ЄС збільшити витрати на оборону на тлі російської агресії проти України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Європейського Союзу збільшити свої витрати на оборону на тлі повномасштабної російської агресії проти України.

Про це пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначила фон дер Ляєн, Росія витрачає до 9% відсотків свого ВВП на воєнні потреби, тоді як Євросоюз - лише 1,9%.

"У цьому рівнянні щось не так. Наші видатки на оборону мають зрости", - наголосила вона.

Також голова ЄК переконана, що для цього потрібно серед іншого й зміцнювати оборонно-промислову базу і втілювати спільні європейські проєкти у цій галузі.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Росія здатна за 3 місяці виготовляти стільки ж зброї та боєприпасів, скільки увесь Європейський Союз упродовж одного року.

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