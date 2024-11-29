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Новости Война
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ВСУ будут вынуждены покинуть Покровск до конца текущего года или в начале 2025, — генерал Бундесвера Фрейдинг

генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдінг

Глава специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг считает, что ВСУ придется выйти из Покровска в конце 2024 года или в начале следующего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Фрейдинг заявил, что в районе Покровска Донецкой области сложилась "особенно критическая ситуация".

Он отметил, что город имеет большое значение для дальнейших боевых действий, поскольку это важный транспортный узел. Оценивая ситуацию на фронте, он добавил, что украинским военнослужащим придется выйти из города, чтобы не быть уничтоженными.

"Россия атакует с привлечением людей и средств, которые нам почти невозможно представить. Пока что российские вооруженные силы теряют на Донбассе до 2000 тысяч человек за сутки, но эти потери она может компенсировать", - заявил генерал-майор Фрейдинг.

Читайте также: "Ситуация очень критическая": ВСУ на Покровском направлении не хватает пехоты, чтобы сразиться и продержаться некоторое время, - CNN

На Курском направлении, по его словам, обстановка также остается напряженной. Украинские войска удерживают позиции после наступления в августе, однако Россия собрала до 60 тысяч военных, чтобы попытаться вернуть территорию.

"Оборона Украины демонстрирует значительную устойчивость, но в ближайшие недели и месяцы давление на нее будет усиливаться", - подчеркнул Фрейдинг.

Автор: 

Покровск (571) Курск (1074)


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Топ комментарии
+11
З таким Головкомом...ми не лише з Покровська підемо
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29.11.2024 21:01
+10
Все згідно оманського плану..
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29.11.2024 21:07
+9
а якщо цього не станеться той генерал застрелиться?
пи..діти кожен може якщо за це нічого не буде
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29.11.2024 21:09
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З таким Головкомом...ми не лише з Покровська підемо
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29.11.2024 21:01 Ответить
Ти герой всіх захистиш
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30.11.2024 04:05 Ответить
Ви в Покровську???
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30.11.2024 04:02 Ответить
Ви мабуть хотіли сказати Верховним Головнокомандувачем? Та і Головком з російським корінням і показав те, що він не в змозі боронити Україну, як це робив Залужний з командою професіоналів.
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30.11.2024 10:02 Ответить
Що б ти з'їв, щоб не 3,14в.
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29.11.2024 21:03 Ответить
А щось аргументовне є, чи тільки такий самий п і з д ь о ж?
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29.11.2024 21:05 Ответить
А тобі подобається зборище західних грифів?
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30.11.2024 00:49 Ответить
Спеціально для обдарованих: Щось аргументовне є, чи тільки такий самий п і з д ь о ж?
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30.11.2024 10:21 Ответить
"сирок" вже відвідав цей напрямок,так що лишилося чекати не довго здачі цими зрадниками і цієї української землі.
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29.11.2024 21:04 Ответить
Так повернися і йди воювати. Або мовчи в тряпочку.
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30.11.2024 00:50 Ответить
мабуть з передової пишеш і віком десь трохи менше від 60 ???
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30.11.2024 01:17 Ответить
Ти максимка точно з передової пишеш віком так трохи менше від 60??? 🤣🤣🤣
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30.11.2024 04:07 Ответить
Так читай собі мовчки, якщо ностальгія зашибає. А ми якось без твоїх 'розумних мислєй' обійдемось.
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30.11.2024 05:12 Ответить
А то такі розумні із-за бугра вякати. Ти давай сюди вернись. Просто так. Не воювати. Поживи в Нікополі, Харкові, Сумах і т.д. А потім поговоримо.
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30.11.2024 05:15 Ответить
Ви теж доклалися до цього. Може не Бундесвером, але точно шольцовером або ще меркельвером.
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29.11.2024 21:06 Ответить
Меркель взагалі посприяла цій війні, хоч і не прямо. Вже після Грузії слід було тримати ***** на короткому повідку, а Україну приймати в НАТО.
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29.11.2024 22:21 Ответить
Все згідно оманського плану..
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29.11.2024 21:07 Ответить
Боюсь, круг 'плановиків' значно ширший, ніж Ви думаєте.
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30.11.2024 00:51 Ответить
а якщо цього не станеться той генерал застрелиться?
пи..діти кожен може якщо за це нічого не буде
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29.11.2024 21:09 Ответить
"Виити з Покровська щоб не бути знищеними" -- так потім кацапи доженуть в констянтинівці Краматорську Слов"янську Павлограді ..... - шо це дасть?
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29.11.2024 21:18 Ответить
Ось ціна зміни вищого військового керівництва ,зриву мобілізації яку минулого року пропонував Залужний і некомпетентність влади ,лише за 4 остані місяці втратили в 7 раз території більше чим за весь 2023 рік, до того 7 стратигічних міст і до 30 сіл.
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29.11.2024 21:22 Ответить
Як же ви всі вже заіпали нас зі своїми сраними прогнозами!
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29.11.2024 21:24 Ответить
Зате Суджа наша !
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29.11.2024 21:33 Ответить
Скільки вже було тих прогнозистів-союзничків, які ні дня не воювали, але робили свої поспішні прогнози шодо очікуваних просувань рашистських військ, які не справджувались. Бо покладались при тому на просту апроксимацію: множенням періоду, як, в даному випадку до кінця 2024 року, на швидкість руху армії пітьми за останні два-три місяці. Але хід бойових дій й в цілому війни далеко не завжди піддається лінійним розрахункам. Оскільки приходиться розв'язувати завдання з багатьма невідомими. При відсутності в багатьох випадках вихідних даних про сили й засоби воюючих сторін й інформації про дійсний стан з боєздатеістю їх військ.
Як вбачається, і цей прогноз щодо затишення ЗСУ міста Покровськ в евйближчі місяці буде хибним. І на це вже вказують певні індикатори, які були відмічені українськими мілблогерами.
Зокрема, про те, що якраз в останні дні рашистський наступ на Донбасі суттєво збавив свій темп, зауважив у https://youtu.be/8r392uIjPgE відео-стрімі військовий аналітик Коваленко.
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29.11.2024 21:33 Ответить
ну прі чЬом тут Зєля Сонцесяйна?.. вона ж нікому нічо нЄ далжна, а вінавати всєгда Порох, Залужний, Червінській... та усі "порохоботи" Світу... вона ж "зуб дайОт"... і з дермаком вона прийшла з оманським договорняком - з дермаком вона і піде хоч куди, обмінявши Україну на коханого фаворита...
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29.11.2024 21:34 Ответить
Ну так і є. Бо ***** зі своїми *************** мирно мирно вліз поубивати , погвалтувати , покрасти унітази та шашлички похавать заодно.
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29.11.2024 23:18 Ответить
Кули покинути? У Зельоних там ще плани по озеленінню центральних вулиць, і виділення коштів на розвиток туризму.
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29.11.2024 22:41 Ответить
А якби таке сталося з Німеччиною , що б він за Берлін сказав? Бо Берлін так дорог меркельському другу владіміру.
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29.11.2024 23:13 Ответить
Ану Заводіть про кляте ТЦК і дітей депутатів( яких ви обирали)
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29.11.2024 23:15 Ответить
Краще б дали тауруси і потужну зброю аби цього.не сталось.
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30.11.2024 00:00 Ответить
Мерзота Бундесверівська! А де Ви всі - німці були, коли Вас реально просили допомоги?!
А тепер Ви констатуєте факт, що треба Покповськ здати русні!? Ковбасники пивні!!!
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30.11.2024 08:21 Ответить
 
 