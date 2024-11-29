ВСУ будут вынуждены покинуть Покровск до конца текущего года или в начале 2025, — генерал Бундесвера Фрейдинг
Глава специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг считает, что ВСУ придется выйти из Покровска в конце 2024 года или в начале следующего.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Фрейдинг заявил, что в районе Покровска Донецкой области сложилась "особенно критическая ситуация".
Он отметил, что город имеет большое значение для дальнейших боевых действий, поскольку это важный транспортный узел. Оценивая ситуацию на фронте, он добавил, что украинским военнослужащим придется выйти из города, чтобы не быть уничтоженными.
"Россия атакует с привлечением людей и средств, которые нам почти невозможно представить. Пока что российские вооруженные силы теряют на Донбассе до 2000 тысяч человек за сутки, но эти потери она может компенсировать", - заявил генерал-майор Фрейдинг.
На Курском направлении, по его словам, обстановка также остается напряженной. Украинские войска удерживают позиции после наступления в августе, однако Россия собрала до 60 тысяч военных, чтобы попытаться вернуть территорию.
"Оборона Украины демонстрирует значительную устойчивость, но в ближайшие недели и месяцы давление на нее будет усиливаться", - подчеркнул Фрейдинг.
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пи..діти кожен може якщо за це нічого не буде
Як вбачається, і цей прогноз щодо затишення ЗСУ міста Покровськ в евйближчі місяці буде хибним. І на це вже вказують певні індикатори, які були відмічені українськими мілблогерами.
Зокрема, про те, що якраз в останні дні рашистський наступ на Донбасі суттєво збавив свій темп, зауважив у https://youtu.be/8r392uIjPgE відео-стрімі військовий аналітик Коваленко.
А тепер Ви констатуєте факт, що треба Покповськ здати русні!? Ковбасники пивні!!!