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Новости Война
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"Ситуация очень критическая": ВСУ на Покровском направлении не хватает пехоты, чтобы сразиться и продержаться некоторое время, - CNN

Воїни ЗСУ відчувають нестачу людського ресурсу на Покровському напрямку

Украинские военные, которые держат оборону на Покровском направлении в Донецкой области, испытывают острую нехватку пехоты. Поэтому они вынуждены атаковать вражеские подразделения с помощью беспилотников. Воины ВСУ опасаются значительного прорыва российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом CNN рассказали солдаты ВСУ.

"Украина не может сравниться с Москвой ни по численности, ни по толерантности к потерям, которая, по словам западных чиновников, приводит к 1200 погибших и раненых ежедневно по обе стороны линии фронта. Как рассказали CNN солдаты на восточном фронте, нехватка человеческих ресурсов ощущается в Покровске уже несколько недель, а жестокая тактика Москвы пользуется неизменным успехом", - говорится в материале.

Нехватка пехоты

Оценки бойцов, которые сейчас там находятся, разнятся.

Ситуация очень критическая... У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться некоторое время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда противник бесконтрольно проникает в уязвимые районы", - рассказал командир подразделения беспилотников 15-й НГУ с позывным Восток.

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В материале журналистов также говорится, что из-за отсутствия нужного количества пехоты бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям.

Схід - командир загону безпілотників 15-го полку Національної гвардії, що діє в районі Покровська
Восток - командир отряда беспилотников 15-го полка Национальной гвардии, действующего в районе Покровска

Разведчик-снайпер из 15-го полка НГУ Кащей предупредил, что россияне подтягивают войска так близко к позициям защитников, как это возможно, готовясь к штурмам.

Он предположил, что за один день, когда операция все же начнется, оккупанты могут зайти очень далеко.

"Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если оно вообще есть", - сказал воин.

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Усталость ВСУ на передовой

Еще одной проблемой бойцов ВСУ является усталость.

"Я люблю свою работу, но нам нужно, чтобы другие молодые люди тоже любили эту работу. Наша страна проснулась, но люди в ней - нет. Здесь гибнут ребята. Это трэш", - комментирует ситуацию разведчик-снайпер Котя.

Котя - снайпер-розвідник 15-го полку Національної гвардії
Котя - снайпер-разведчик 15-го полка Национальной гвардии

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Командир отряда беспилотников Восток признался, что его направили в этот район еще в августе.

"За это время мы ни разу не выезжали на полигоны и не пополняли личный состав", - сказал он, добавив, что россияне постоянно тренируются, у них есть ротации и пополнение личного состава.

Кто защищал Селидово в октябре?

Один из украинских военных сказал CNN, что Селидово, которое российские оккупанты захватили в октябре, защищали только шесть украинских позиций.

По оценке военного, это означает, что в операции было задействовано около 60 военнослужащих. Они были быстро окружены и отступили со значительными потерями, добавил он.

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Ситуация в Донецкой области

В сводке Генштаба на вечер 27 ноября отмечается, что больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении.

Ранее глава Часовоярской ГВА Чаус заявил, что от города мало что осталось, а ситуация стабильно тяжелая.

Портал DeepState сообщал, что российским войскам удалось оккупировать Новоселидовку и Петровку. Также рашисты продвинулись в районе 12 населенных пунктов.

Автор: 

Донецкая область (9582) ВСУ (6568) Покровск (584) Селидово (9)


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Топ комментарии
+52
Не треба нагнітати, Умеров в Кореї, прокурори, митники, хоч і інваліди, но працюють, Касіків курорта будує, все по плану...
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27.11.2024 17:33
+48
А в тилу купа тцкунів полюють за дядьками 50+. Та й поліцайні шариться по притонах тра**ючи хвойд
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27.11.2024 17:38
+33
В цей час тисячі вгодованих поліцаїв кошмарят водіїв на дорогах і живуть в своє задоволення.
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27.11.2024 17:44
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Так це ж добре, що воюють дрони, а не люди. Скільки життів зберігли. Перевчайте піхоту на дроноводів та чекайте на перемогу.
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28.11.2024 04:28 Ответить
"Щоб битись і протриматись деякий час" - а потім кацапи захоплять чергову фортецю, а "партнери" вискажуть занепокоєння і порекомендують мобілізувати ще більше піхоти, люб'язно надавши для цього джавеліни та іншу окопну зброю для закидування ворога піхотою.
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28.11.2024 05:43 Ответить
Тю, так є лисий з кварталу та інваліди прокурори. Ось вам і військо.
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28.11.2024 11:24 Ответить
Цензор перетворився на збіговисько с-них зрадоботів і ухилянтів, ідіть воюйте тварюки
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28.11.2024 13:08 Ответить
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