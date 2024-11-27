"Ситуация очень критическая": ВСУ на Покровском направлении не хватает пехоты, чтобы сразиться и продержаться некоторое время, - CNN

Украинские военные, которые держат оборону на Покровском направлении в Донецкой области, испытывают острую нехватку пехоты. Поэтому они вынуждены атаковать вражеские подразделения с помощью беспилотников. Воины ВСУ опасаются значительного прорыва российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом CNN рассказали солдаты ВСУ.

"Украина не может сравниться с Москвой ни по численности, ни по толерантности к потерям, которая, по словам западных чиновников, приводит к 1200 погибших и раненых ежедневно по обе стороны линии фронта. Как рассказали CNN солдаты на восточном фронте, нехватка человеческих ресурсов ощущается в Покровске уже несколько недель, а жестокая тактика Москвы пользуется неизменным успехом", - говорится в материале.

Нехватка пехоты

Оценки бойцов, которые сейчас там находятся, разнятся.

Ситуация очень критическая... У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться некоторое время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда противник бесконтрольно проникает в уязвимые районы", - рассказал командир подразделения беспилотников 15-й НГУ с позывным Восток.

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В материале журналистов также говорится, что из-за отсутствия нужного количества пехоты бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям.

Восток - командир отряда беспилотников 15-го полка Национальной гвардии, действующего в районе Покровска

Разведчик-снайпер из 15-го полка НГУ Кащей предупредил, что россияне подтягивают войска так близко к позициям защитников, как это возможно, готовясь к штурмам.

Он предположил, что за один день, когда операция все же начнется, оккупанты могут зайти очень далеко.

"Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если оно вообще есть", - сказал воин.

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Усталость ВСУ на передовой

Еще одной проблемой бойцов ВСУ является усталость.

"Я люблю свою работу, но нам нужно, чтобы другие молодые люди тоже любили эту работу. Наша страна проснулась, но люди в ней - нет. Здесь гибнут ребята. Это трэш", - комментирует ситуацию разведчик-снайпер Котя.

Котя - снайпер-разведчик 15-го полка Национальной гвардии

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Командир отряда беспилотников Восток признался, что его направили в этот район еще в августе.

"За это время мы ни разу не выезжали на полигоны и не пополняли личный состав", - сказал он, добавив, что россияне постоянно тренируются, у них есть ротации и пополнение личного состава.

Кто защищал Селидово в октябре?

Один из украинских военных сказал CNN, что Селидово, которое российские оккупанты захватили в октябре, защищали только шесть украинских позиций.

По оценке военного, это означает, что в операции было задействовано около 60 военнослужащих. Они были быстро окружены и отступили со значительными потерями, добавил он.

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Ситуация в Донецкой области

В сводке Генштаба на вечер 27 ноября отмечается, что больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении.

Ранее глава Часовоярской ГВА Чаус заявил, что от города мало что осталось, а ситуация стабильно тяжелая.

Портал DeepState сообщал, что российским войскам удалось оккупировать Новоселидовку и Петровку. Также рашисты продвинулись в районе 12 населенных пунктов.