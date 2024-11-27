"Ситуація дуже критична": ЗСУ на Покровському напрямку не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, - CNN

Українські військові, які тримають оборону на Покровському напрямку у Донецькій області, відчувають гостру нестачу піхоти. Через це вони змушені атакувати ворожі підрозділи за допомогою безпілотників. Воїни ЗСУ побоюються значного прориву російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це CNN розповіли солдати ЗСУ.

"Україна не може зрівнятися з Москвою ні за чисельністю, ні за толерантністю до втрат, яка, за словами західних чиновників, призводить до 1200 загиблих і поранених щодня по обидва боки лінії фронту. Як розповіли CNN солдати на східному фронті, нестача людських ресурсів відчувається в Покровську вже кілька тижнів, а жорстока тактика Москви користується незмінним успіхом", - йдеться у матеріалі.

Брак піхоти

Оцінки бійців, які зараз там перебувають, різняться.

Ситуація дуже критична... У нас не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, поки безпілотники виконують свою роботу. Ось чому ми часто бачимо ситуації, коли противник безконтрольно проникає у вразливі райони", - розповів командир підрозділу безпілотників 15-ї НГУ з позивним Схід.

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У матеріалі журналістів також йдеться, що через відсутність потрібної кількості піхоти бійці змушені використовувати безпілотники для ударів по російських підрозділах, що наступають.

Схід - командир загону безпілотників 15-го полку Національної гвардії, що діє в районі Покровська

Розвідник-снайпер із 15-го полку НГУ Кащей попередив, що росіяни підтягують війська так близько до позицій оборонців, як це можливо, готуючись до штурмів.

Він припустив, що за один день, коли операція все ж почнеться, окупанти можуть зайти дуже далеко.

"Я не можу точно сказати, скільки у нас часу, якщо він взагалі є", - сказав воїн.

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Втома ЗСУ на передовій

Ще однією проблемою бійців ЗСУ є втома.

"Я люблю свою роботу, але нам потрібно, щоб інші молоді люди теж любили цю роботу. Наша країна прокинулася, але люди в ній — ні. Тут гинуть хлопці. Це треш", - коментує ситуацію розвідник-снайпер Котя.

Котя - снайпер-розвідник 15-го полку Національної гвардії

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Командир загону безпілотників Схід зізнався, що його направили в цей район ще в серпні.

"За цей час ми жодного разу не виїжджали на полігони і не поповнювали особовий склад", - сказав він, додавши, що росіяни постійно тренуються, у них є ротації та поповнення особового складу.

Хто захищав Селидове у жовтні?

Один з українських військових сказав CNN, що Селидове, яке російські окупанти захопили у жовтні, захищали лише шість українських позицій.

За оцінкою військового, це означає, що до операції було залучено близько 60 військовослужбовців. Вони були швидко оточені й відступили зі значними втратами, додав він.

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Ситуація в Донецькій області

У зведенні Генштабу на вечір 27 листопада зазначається, що найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку.

Раніше глава Часовоярської МВА Чаус заявив, що від міста мало що залишилося, а ситуація стабільно важка.

Портал DeepState повідомляв, що російським військам вдалось окупувати Новоселидівку та Петрівку. Також рашисти просунулись у районі 12 населених пунктів.