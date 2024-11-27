УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10805 відвідувачів онлайн
Новини Війна
505 5

У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, з них 32 дитини, - ОВА

Наразі у Покровську лишаються 32 дитини

Станом на 27 листопада у Покровську Донецької області залишається близько 11,5 тис. людей, серед них 32 дитини.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, наразі у місті працюють декілька крамниць, "Укрпошта", а також благодійні та гуманітарні організації.

"Гуманітарна обстановка у місті Покровськ, де перебувають близько 11,5 тис. людей і 32 дитини, вона більш-менш стабільна. Працюють і благодійні організації, гуманітарні, Укрпошта, декілька крамниць", - розповів Філашкін.

Він також вкотре закликав містян евакуюватися, оскільки росіяни щодня обстрілюють місто з різного озброєння.

"Ворог обстрілює місто Покровськ майже кожного дня і FPV-дронами, і керованими авіабомбами, і ствольною артилерією. Тому вкотре прошу людей, щоб виїжджали з міста, берегли себе та своїх близьких і дітей",- заявив Філашкін.

Раніше повідомлялося, що 40% Покровська немає електропостачання, у місті немає води й опалення, є проблеми з газопостачанням.

Читайте також: Доба на Донеччині: під вогнем окупантів 3 райони області, пошкоджено будинки

Автор: 

обстріл (28171) евакуація (2300) Покровськ (597)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свитан рассказывал, что с Покровска мужики очкуют выезжать, бо на блок-постах сразу выписуется повесточка. Другого объяснения почему не эвакуируюся у меня нету.
показати весь коментар
27.11.2024 16:29 Відповісти
не мобілізують в ВСУ то мобілізують в раіські війська
показати весь коментар
27.11.2024 16:47 Відповісти
Ну тут как посмотреть. не будем про днр и лнр, там все понятно, там упоротая вата, они сами хотели. Но вот что-то про массовую мобилизацию на ТОТ Запорожской и Херсонской я что-то не слышал.
показати весь коментар
27.11.2024 16:56 Відповісти
А діти та ждуни?
показати весь коментар
27.11.2024 16:48 Відповісти
Детей родители не отпускают. А ждуны нехай там и сидят. Зачем они нам на шее
показати весь коментар
27.11.2024 16:54 Відповісти
 
 