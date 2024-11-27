У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, з них 32 дитини, - ОВА

Станом на 27 листопада у Покровську Донецької області залишається близько 11,5 тис. людей, серед них 32 дитини.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, наразі у місті працюють декілька крамниць, "Укрпошта", а також благодійні та гуманітарні організації.

"Гуманітарна обстановка у місті Покровськ, де перебувають близько 11,5 тис. людей і 32 дитини, вона більш-менш стабільна. Працюють і благодійні організації, гуманітарні, Укрпошта, декілька крамниць", - розповів Філашкін.

Він також вкотре закликав містян евакуюватися, оскільки росіяни щодня обстрілюють місто з різного озброєння.

"Ворог обстрілює місто Покровськ майже кожного дня і FPV-дронами, і керованими авіабомбами, і ствольною артилерією. Тому вкотре прошу людей, щоб виїжджали з міста, берегли себе та своїх близьких і дітей",- заявив Філашкін.

Раніше повідомлялося, що 40% Покровська немає електропостачання, у місті немає води й опалення, є проблеми з газопостачанням.

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