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Новости Война
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В Покровске остаются около 11,5 тыс. жителей, среди них 32 ребенка, - ОВА

Наразі у Покровську лишаються 32 дитини

По состоянию на 27 ноября в Покровске Донецкой области остается около 11,5 тыс. человек, среди них 32 ребенка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, сейчас в городе работают несколько магазинов, "Укрпочта", а также благотворительные и гуманитарные организации.

"Гуманитарная обстановка в городе Покровск, где находятся около 11,5 тыс. человек и 32 ребенка, она более-менее стабильная. Работают и благотворительные организации, гуманитарные, Укрпочта, несколько магазинов", - рассказал Филашкин.

Он также в очередной раз призвал горожан эвакуироваться, поскольку россияне ежедневно обстреливают город из различного вооружения.

"Враг обстреливает город Покровск почти каждый день и FPV-дронами, и управляемыми авиабомбами, и ствольной артиллерией. Поэтому еще раз прошу людей, чтобы выезжали из города, берегли себя, своих близких и детей",- заявил Филашкин.

Ранее сообщалось, что 40% Покровска нет электроснабжения, в городе нет воды и отопления, есть проблемы с газоснабжением.

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обстрел (27036) эвакуация (2068) Покровск (584)


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Свитан рассказывал, что с Покровска мужики очкуют выезжать, бо на блок-постах сразу выписуется повесточка. Другого объяснения почему не эвакуируюся у меня нету.
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27.11.2024 16:29 Ответить
не мобілізують в ВСУ то мобілізують в раіські війська
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27.11.2024 16:47 Ответить
Ну тут как посмотреть. не будем про днр и лнр, там все понятно, там упоротая вата, они сами хотели. Но вот что-то про массовую мобилизацию на ТОТ Запорожской и Херсонской я что-то не слышал.
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27.11.2024 16:56 Ответить
А діти та ждуни?
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27.11.2024 16:48 Ответить
Детей родители не отпускают. А ждуны нехай там и сидят. Зачем они нам на шее
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27.11.2024 16:54 Ответить
 
 