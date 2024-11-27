В Покровске остаются около 11,5 тыс. жителей, среди них 32 ребенка, - ОВА

По состоянию на 27 ноября в Покровске Донецкой области остается около 11,5 тыс. человек, среди них 32 ребенка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, сейчас в городе работают несколько магазинов, "Укрпочта", а также благотворительные и гуманитарные организации.

"Гуманитарная обстановка в городе Покровск, где находятся около 11,5 тыс. человек и 32 ребенка, она более-менее стабильная. Работают и благотворительные организации, гуманитарные, Укрпочта, несколько магазинов", - рассказал Филашкин.

Он также в очередной раз призвал горожан эвакуироваться, поскольку россияне ежедневно обстреливают город из различного вооружения.

"Враг обстреливает город Покровск почти каждый день и FPV-дронами, и управляемыми авиабомбами, и ствольной артиллерией. Поэтому еще раз прошу людей, чтобы выезжали из города, берегли себя, своих близких и детей",- заявил Филашкин.

Ранее сообщалось, что 40% Покровска нет электроснабжения, в городе нет воды и отопления, есть проблемы с газоснабжением.

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