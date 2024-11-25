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Новости Война
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Сутки на Донетчине: под огнем оккупантов 3 района области, повреждены дома

Обстріли Донеччини 24 листопада

За прошедшие сутки российские войска обстреляли три района Донецкой области, в результате чего поврежден ряд домов.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома в Курахово, по 2 дома в Успеновке, Веселом Гаю и Анновке. В Покровске 1 дом разрушен и 4 повреждены.

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Краматорский район

Обстреляны Лиманская и Константиновская громады.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 3 многоэтажки.

С линии фронта эвакуированы 208 человек, в том числе 35 детей. Информация о пострадавших за сутки не поступала.

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Автор: 

Донецкая область (9570) Покровск (583) Северск (77) Анновка (3) Курахово (122) Веселый Гай (6) Успеновка (23)


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