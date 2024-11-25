Сутки на Донетчине: под огнем оккупантов 3 района области, повреждены дома
За прошедшие сутки российские войска обстреляли три района Донецкой области, в результате чего поврежден ряд домов.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома в Курахово, по 2 дома в Успеновке, Веселом Гаю и Анновке. В Покровске 1 дом разрушен и 4 повреждены.
Краматорский район
Обстреляны Лиманская и Константиновская громады.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 3 многоэтажки.
С линии фронта эвакуированы 208 человек, в том числе 35 детей. Информация о пострадавших за сутки не поступала.
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