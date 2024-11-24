Враг усилил обстрелы Славянска, в частности, применяя КАБы, - ГВА
В течение этой недели российские захватчики увеличили количество обстрелов по Славянску Донецкой области. В частности, оккупанты применяют управляемые авиационные бомбы.
Об этом "Суспільному" рассказал глава Славянской ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, как правило, оккупанты применяют сразу несколько авиабомб.
"Проблема в том, что сигналом тревоги, который звучит, предупредить о прилете КАБов очень трудно, потому что они короткое время в небе находится. Вражеская авиация работает как по линии фронта, так и по нашим городам", - рассказал чиновник.
В результате российских обстрелов по городу на этой неделе есть погибшие среди гражданских.
Из-за вражеских атак некоторые микрорайоны Славянска были без электричества в течение 15-20 часов в результате повреждений высоковольтных сетей, которые расположены вне города.
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Вони руйнують фортифікаційні споруди та спустошують міста у тилу.
Чи не можна перехопити частину цих крилаті бомб?
Як зупинити бомби «КАБ»? Анти-КАБ бар'єр.
https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
https://co2stop.foundation/AntiKAB