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Новости Война
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Враг усилил обстрелы Славянска, в частности, применяя КАБы, - ГВА

ГВА о ситуации в Славянске

В течение этой недели российские захватчики увеличили количество обстрелов по Славянску Донецкой области. В частности, оккупанты применяют управляемые авиационные бомбы.

Об этом "Суспільному" рассказал глава Славянской ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, как правило, оккупанты применяют сразу несколько авиабомб.

"Проблема в том, что сигналом тревоги, который звучит, предупредить о прилете КАБов очень трудно, потому что они короткое время в небе находится. Вражеская авиация работает как по линии фронта, так и по нашим городам", - рассказал чиновник.

В результате российских обстрелов по городу на этой неделе есть погибшие среди гражданских.

Из-за вражеских атак некоторые микрорайоны Славянска были без электричества в течение 15-20 часов в результате повреждений высоковольтных сетей, которые расположены вне города.

Читайте также: Рашисты обстреляли Славянск: погиб человек

Автор: 

обстрел (26995) Донецкая область (9570) Славянск (2569)


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Топ комментарии
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Вже до Слов'янська ті каби долітають. Де F-16, що мають збивати літаки, які їх скидають?
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24.11.2024 17:25
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Вже до Слов'янська ті каби долітають. Де F-16, що мають збивати літаки, які їх скидають?
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24.11.2024 17:25 Ответить
Найбільшою проблемою є російські планерну авіаційну бомби.
Вони руйнують фортифікаційні споруди та спустошують міста у тилу.
Чи не можна перехопити частину цих крилаті бомб?
Як зупинити бомби «КАБ»? Анти-КАБ бар'єр.

https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8

https://co2stop.foundation/AntiKAB

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24.11.2024 18:19 Ответить
За шлюхедами ганяються. Гадаєш, для чого їх почали так масово вдень запускати?
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24.11.2024 19:05 Ответить
BVRAAM Meteor?
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24.11.2024 19:12 Ответить
Шмальнуть Метеором з якоїсь Хмельницької області, де він за ********** з пустими підвісами ганяється, по ******* сушці в Курській? Та і взагалі не пам'ятаю, щоб такі ракети нам давали.
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24.11.2024 19:24 Ответить
На жаль, але американці (F16) не виробляють ракети, здатної досягти SU-34 у парі з SU-35. Єдина в світі ракета, яка це може, - це європейська BVRAAM Meteor. Ще рік знадобиться, перш ніж українські пілоти навчаться літати та отримають європейські винищувачі. Мабуть, замовляючи літаки, хтось в Україні не подумав про SU-34 + KAB?
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24.11.2024 20:53 Ответить
Зелупень, шо с Ф16, которые нам передала Дания, с новейшим вооружением, как они говорили?
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24.11.2024 19:38 Ответить
Министр обороны https://www.dw.com/ru/**********-razresili-ukraine-ispolzovat-f16-v-vozdusnom-prostranstve-rossii/a-70081361 Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о передаче Украине первой партии https://www.dw.com/ru/istrebitel-f16/t-18892617 истребителей F-16 . "Впервые я могу объявить, что https://www.dw.com/ru/**********-vskore-postavat-ukraine-pervye-iz-obesannyh-istrebitelej-f16/a-69534912 первые нидерландские https://www.dw.com/ru/v-ukraine-razbilsa-istrebitel-f16/a-70084694 F-16 были доставлены в Украину", - написал он в соцсети X в воскресенье, 6 октября, после необъявленного визита в Украину, в рамках которого он посетил Харьков и Киев.
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24.11.2024 19:44 Ответить
Шестого октября первую партию Ф-16 передали Нидерланды (сколько не сообщалось)
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24.11.2024 19:52 Ответить
 
 