Враг усилил обстрелы Славянска, в частности, применяя КАБы, - ГВА

В течение этой недели российские захватчики увеличили количество обстрелов по Славянску Донецкой области. В частности, оккупанты применяют управляемые авиационные бомбы.

Об этом "Суспільному" рассказал глава Славянской ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, как правило, оккупанты применяют сразу несколько авиабомб.

"Проблема в том, что сигналом тревоги, который звучит, предупредить о прилете КАБов очень трудно, потому что они короткое время в небе находится. Вражеская авиация работает как по линии фронта, так и по нашим городам", - рассказал чиновник.

В результате российских обстрелов по городу на этой неделе есть погибшие среди гражданских.

Из-за вражеских атак некоторые микрорайоны Славянска были без электричества в течение 15-20 часов в результате повреждений высоковольтных сетей, которые расположены вне города.

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