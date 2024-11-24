Ворог посилив обстріли Слов’янська, зокрема, застосовуючи КАБи, - МВА

Впродовж цього тижня російські загарбники збільшили кількість обстрілів по Слов'янську на Донеччині. Зокрема, окупанти застосовують керовані авіаційні бомби.

Про це "Суспільному" розповів очільник Слов'янської МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, як правило, окупанти застосовують одразу декілька авіабомб.

"Проблема в тому, що сигналом тривоги, який звучить, попередити про приліт КАБів дуже важко, бо вони короткий час в небі знаходиться. Ворожа авіація працює як по лінію фронту, так і по наших містах", - розповів посадовець.

Внаслідок російських обстрілів по місту цього тижня є загиблі серед цивільних.

Через ворожі атаки деякі мікрорайони Слов'янська були без електрики впродовж 15-20 годин в результаті пошкоджень високовольтних мереж, які розташовані поза містом.

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