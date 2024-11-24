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Новини Війна
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Ворог посилив обстріли Слов’янська, зокрема, застосовуючи КАБи, - МВА

МВА про ситуацію у Слов'янську

Впродовж цього тижня російські загарбники збільшили  кількість обстрілів по Слов'янську на Донеччині. Зокрема, окупанти застосовують керовані авіаційні бомби.

Про це "Суспільному" розповів очільник Слов'янської МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, як правило, окупанти застосовують одразу декілька авіабомб.

"Проблема в тому, що сигналом тривоги, який звучить, попередити про приліт КАБів дуже важко, бо вони короткий час в небі знаходиться. Ворожа авіація працює як по лінію фронту, так і по наших містах", - розповів посадовець.

Внаслідок російських обстрілів по місту цього тижня є загиблі серед цивільних.

Через ворожі атаки деякі мікрорайони Слов'янська були без електрики впродовж 15-20 годин в результаті пошкоджень високовольтних мереж, які розташовані поза містом.

Читайте також: Рашисти обстріляли Слов’янськ: загинула людина

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+5
Вже до Слов'янська ті каби долітають. Де F-16, що мають збивати літаки, які їх скидають?
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24.11.2024 17:25
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Вже до Слов'янська ті каби долітають. Де F-16, що мають збивати літаки, які їх скидають?
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24.11.2024 17:25 Відповісти
Найбільшою проблемою є російські планерну авіаційну бомби.
Вони руйнують фортифікаційні споруди та спустошують міста у тилу.
Чи не можна перехопити частину цих крилаті бомб?
Як зупинити бомби «КАБ»? Анти-КАБ бар'єр.

https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8

https://co2stop.foundation/AntiKAB

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24.11.2024 18:19 Відповісти
За шлюхедами ганяються. Гадаєш, для чого їх почали так масово вдень запускати?
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24.11.2024 19:05 Відповісти
BVRAAM Meteor?
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24.11.2024 19:12 Відповісти
Шмальнуть Метеором з якоїсь Хмельницької області, де він за ********** з пустими підвісами ганяється, по ******* сушці в Курській? Та і взагалі не пам'ятаю, щоб такі ракети нам давали.
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24.11.2024 19:24 Відповісти
На жаль, але американці (F16) не виробляють ракети, здатної досягти SU-34 у парі з SU-35. Єдина в світі ракета, яка це може, - це європейська BVRAAM Meteor. Ще рік знадобиться, перш ніж українські пілоти навчаться літати та отримають європейські винищувачі. Мабуть, замовляючи літаки, хтось в Україні не подумав про SU-34 + KAB?
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24.11.2024 20:53 Відповісти
Зелупень, шо с Ф16, которые нам передала Дания, с новейшим вооружением, как они говорили?
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24.11.2024 19:38 Відповісти
Министр обороны https://www.dw.com/ru/**********-razresili-ukraine-ispolzovat-f16-v-vozdusnom-prostranstve-rossii/a-70081361 Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о передаче Украине первой партии https://www.dw.com/ru/istrebitel-f16/t-18892617 истребителей F-16 . "Впервые я могу объявить, что https://www.dw.com/ru/**********-vskore-postavat-ukraine-pervye-iz-obesannyh-istrebitelej-f16/a-69534912 первые нидерландские https://www.dw.com/ru/v-ukraine-razbilsa-istrebitel-f16/a-70084694 F-16 были доставлены в Украину", - написал он в соцсети X в воскресенье, 6 октября, после необъявленного визита в Украину, в рамках которого он посетил Харьков и Киев.
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24.11.2024 19:44 Відповісти
Шестого октября первую партию Ф-16 передали Нидерланды (сколько не сообщалось)
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24.11.2024 19:52 Відповісти
 
 