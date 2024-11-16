Рашисти обстріляли Слов’янськ: загинула людина

Напередодні ввечері війська РФ обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"У Словʼянську знов недобрий ранок. Вчора ввечері, близько 20:30, місто зазнало ворожого обстрілу. Влучання у промзону на околицях. На жаль, одна людина загинула", - зазначив він.

Більше подробиць щодо ворожого удару по Слов'янську на цю хвилину не відомо.

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Нагадаємо, 14 листопада російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, автівки.