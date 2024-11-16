УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини
1 132 0

Рашисти обстріляли Слов’янськ: загинула людина

Удар по Слов'янську

Напередодні ввечері війська РФ обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"У Словʼянську знов недобрий ранок. Вчора ввечері, близько 20:30, місто зазнало ворожого обстрілу. Влучання у промзону на околицях. На жаль, одна людина загинула", - зазначив він.

Більше подробиць щодо ворожого удару по Слов'янську на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років в’язниці отримала російська агентка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську та закликала вбивати наших полонених, - СБУ. ФОТО

Нагадаємо, 14 листопада російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, автівки.

Автор: 

Донецька область (8302) Слов’янськ (593)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 