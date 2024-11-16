Рашисты обстреляли Славянск: погиб человек
Накануне вечером войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
"В Славянске снова недоброе утро. Вчера вечером, около 20:30, город подвергся вражескому обстрелу. Попадание в промзону на окраинах. К сожалению, один человек погиб", - отметил он.
Больше подробностей относительно вражеского удара по Славянску на эту минуту не известно.
Напомним, 14 ноября российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. Повреждены многоэтажки, детсад, автомобили.
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