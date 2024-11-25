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Новини Війна
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Доба на Донеччині: під вогнем окупантів 3 райони області, пошкоджено будинки

Обстріли Донеччини 24 листопада

Минулої доби російські війська обстріляли три райони Донеччини, внаслідок чого пошкоджено низку будинків.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

Пошкоджено численні багатоповерхівки та приватні будинки у Кураховому, по 2 будинки в Успенівці, Веселому Гаю та Ганнівці. У Покровську 1 будинок зруйновано і 4 пошкоджено.

Також читайте: Окупанти готуються до посилення наступу на півдні Донецької області, - Сили оборони Півдня

Краматорський район

Обстріляні Лиманська і Костянтинівська громади.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 208 осіб, зокрема 35 дітей. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Читайте: Ворог посилив обстріли Слов’янська, зокрема, застосовуючи КАБи, - МВА

Автор: 

Донецька область (8440) Покровськ (623) Сіверськ (80) Ганнівка (3) Курахове (122) Веселий Гай (6) Успенівка (24)


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