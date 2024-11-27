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Новини Війна
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У РФ є певні просування на Донеччині, Сили оборони роблять все, щоб стримати рашистів, - ОВА

Ситуація на Донеччині: РФ має певні просування

Російські окупаційні війська мають певні просування на території Донеччини.

Про це сказав глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знищує окупант майже все. Вздовж лінії фронту жодного населеного пункту і жодного об’єкту критичної інфраструктури, об’єктів приватної комунальної власності, знищено майже все вщент. На жаль, є певні просування, але наші Сили оборони роблять все можливе і неможливе, щоб окупанта стримати", - зазначив він.

Філашкін наголосив, що в області наразі всі органи влади на місці, і поліція, і підрозділи ДСНС.

Ситуація в Донецькій області

У зведенні Генштабу на вечір 27 листопада зазначається, що найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку.

Раніше глава Часовоярської МВА Чаус заявив, що від міста мало що залишилося, а ситуація стабільно важка.

Портал DeepState повідомляв, що російським військам вдалось окупувати Новоселидівку та Петрівку. Також рашисти просунулись у районі 12 населених пунктів.

Читайте: Рашисти скинули авіабомби на Ясногірку на Донеччині: зруйновано 15 будинків. ФОТО

Автор: 

Донецька область (8291) бойові дії (3671) Філашкін (19)


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Є інфа, що й Торецьк вже повністю під рашистами...
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27.11.2024 17:11 Відповісти
Оборона робить все можливе. А от режим зеленского постачає браковані міни оборонцям. Це ж скіки через те загинуло оборонців та здано землі. Наріку пох - головне шо декілька десятків країн підписали нічого не значвщий папірець миру.
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27.11.2024 17:15 Відповісти
Клоунада на роялі від сірськага...
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27.11.2024 17:16 Відповісти
Певні просування це 500 квадратних км за тиждень.
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28.11.2024 00:05 Відповісти
 
 