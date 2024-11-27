У РФ є певні просування на Донеччині, Сили оборони роблять все, щоб стримати рашистів, - ОВА

Російські окупаційні війська мають певні просування на території Донеччини.

Про це сказав глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знищує окупант майже все. Вздовж лінії фронту жодного населеного пункту і жодного об’єкту критичної інфраструктури, об’єктів приватної комунальної власності, знищено майже все вщент. На жаль, є певні просування, але наші Сили оборони роблять все можливе і неможливе, щоб окупанта стримати", - зазначив він.

Філашкін наголосив, що в області наразі всі органи влади на місці, і поліція, і підрозділи ДСНС.

Ситуація в Донецькій області

У зведенні Генштабу на вечір 27 листопада зазначається, що найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку.

Раніше глава Часовоярської МВА Чаус заявив, що від міста мало що залишилося, а ситуація стабільно важка.

Портал DeepState повідомляв, що російським військам вдалось окупувати Новоселидівку та Петрівку. Також рашисти просунулись у районі 12 населених пунктів.

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